"أمل" يحصد افضل تصوير.. جامعة حلوان تناقش مشاريع تخرج طلاب الاذاعة والتليفزيون

ناقش طلاب الاذاعة و التليفزيون بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان مشروعات التخرج برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية وإشراف الدكتورة سحر فاروق رئيس القسم.

وهنأ الدكتور ماجد نجم طلاب الاذاعة و التليفزيون بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا أن اهتمام جامعة حلوان بأبناء القسم يأتي من منطلق إيمان الجامعة برسالة الإعلام السامية وأهميتها على مر العصور للحصول على المعلومات من مصادرها بشكل محايد بالإضافة إلى متابعة الأحداث والتثقيف والترفيه والإنتاج والترويج فضلا عن كونها تعكس وتنقل صوت الجماهير وحاجاتها المجتمعية.





كما أفادت الدكتورة مها حسني أن قسم الإعلام يذخر بالمواهب والطاقات الشابة، معربة عن سعادتها بفوز القسم بتمويل قيمته ٣ ملايين جنيه لإنشاء برنامج مميز بعد موافقة وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة على مشروع إنشاء برنامج (الإعلام الإلكتروني ).



وأوضحت الدكتورة سحر فاروق أن المشروعات الطلابية لشعبة الاذاعة و التليفزيون هي (٥) افلام ابداعية وهم :

فيلم " امل " وهو فيلم درامى قصير يدور حول مهنه المصور الصحفى خاصة مصورى الحروب والمناطق الساخنة ومدى تاثيرهم تجاه المواقف الصعبة التى يتعرضون لها.

فيلم "السيرة" وهو فيلم روائي قصير تدور قصته حول منظمة سرية تسمى باليد السوداء كانت تقوم بعمليات تستهدف الاحتلال الانجليزى عام ١٩١٩.

فيلم "حلم عم اسماعيل التربى" الذى يدور حول شاب طموح يسعى لتحقيق حلمه فى ظل ظروفه الصعبة.

فيلم "سديم" وهو شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة التى تتسبب له فى حدوث اضطرابات نفسية .



وأشادت لجنة التحكيم بالمشروعات الطلابية والمستوى المميز الذي قام بتقديمه أبناء جامعة حلوان.

وناقش مشروعات تخرج طلاب شعبة الاذاعة و التليفزيون الاعلامى خيرى رمضان والبرت شفيق رئيس قنوات اون وأكسترا نيوز ، د.محمد سعيد محفوظ.

و قد تم تقييم المشروعات كالاتى :

حصل على افضل مونتاج فيلم السيره

افضل تصوير فيلم امل

افضل موسيقي تصويرية فيلم سديم

افضل تمثيل فيلم الحلم

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