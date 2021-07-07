عالم أزهري : الصدقة يربيها الله لصاحبها حتى تكون مثل جبل أحد..فيديو

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الصدقة تطفئ غضب الله، مؤكدا أن الصدقة يربيها الله لصاحبها حتى تكون مثل جبل أحد .

وأضاف الدسوقي خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد 2” أن الابتلاء جنة الناس الصالحين مشيرا إلى أنه من أجل الخروج من أى نوع من الابتلاء يجب اللجوء إلى الله وأن ينفق ويتصدق.

فضل الصدقة .. تعد الصدقة من أفضل الأعمال الصالحة، لأنّ في إخراجها دليل على صحة إيمان العبد بالله تعالى ويقينه بأنّه هو الرزاق سبحانه، ويغفل البعض عن فضل الصدقة وإخراج المال، وإذا أراد الإنسان أن يحقق الله له ما يريد أو ضاق عليه أمر فى حياته فعليه أن يتصدق، حيث إن الصدقة مفتاح لفك الضيق والكرب.

فضل الصدقة

1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

2- تمحو الخطيئة وآثارها.

3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

5- فيها دواء للأمراض البدنية.

6- هي دواء للأمراض القلبية.

7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

8- تجعل الله يبارك في المال.

9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

فضل الصدقة

10- يضاعف الله للمتصدق أجره.11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.12- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.13- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).14- تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.15- تدفع البلاء.16- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.17- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.18- مضاعفة أجر الصدقة.19- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.21- تدفع ميتة السوء.22- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.23- تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.