أعراض غير متوقعة مؤشر لنقص المغنسيوم في الدم

يعتبر المغنيسيوم رابع أكثر المعادن شيوعًا في جسم الإنسان ، بعد الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم. يحتاج الجسم إلى المغنيسيوم لمجموعة واسعة من العمليات ، بما في ذلك وظيفة العضلات والأعصاب ، والتحكم في مستويات السكر في الدم ، والحفاظ على ضغط الدم الصحي.

وفقا لموقع هيلث لاين يساعد المغنيسيوم الجسم أيضًا على استخدام العناصر الغذائية الأخرى ، مثل فيتامين د.

تختلف الكمية الموصى بها من المغنيسيوم وفقًا للعمر ، ولكن يجب أن يتناول معظم البالغين الأصحاء ما بين 310 إلى 320 مجم من المغنيسيوم يوميًا (للنساء) أو 400 إلى 420 مجم يوميًا للرجال

يمكن أن تنتج المستويات المنخفضة من المغنيسيوم في الجسم ، والمعروفة باسم نقص المغنيسيوم أو نقص مغنسيوم الدم ، عن عدم تناول الشخص ما يكفي من المغنيسيوم ، أو من امتصاص الأمعاء لقليل من المغنيسيوم ، أو فقدان الكثير من المغنيسيوم عبر البول.

أعراض نقص المغنيسيوم

تشمل أعراض نقص المغنيسيوم الغثيان والقيء والتعب وتقلصات العضلات والضعف ويعد النقص الشديد أو الشديد في المغنيسيوم هو حالة طبية طارئة ويمكن أن يسبب ضربات قلب مرتفعه.



يمكن أن تكون علامات نقص المغنيسيوم خفية في البداية وقد يتم الخلط بينها وبين أعراض حالات شائعة أخرى. تحدث إلى طبيبك إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض حتى تتمكن من الحصول على تشخيص دقيق بسرعة أكبر.

الأعراض الشائعة لنقص المغنيسيوم



أكثر أعراض نقص المغنيسيوم شيوعًا هي إعياء وفقدان الشهية وتقلصات العضلات و أو التشنجات والغثيان والقيء و حركات غير طبيعية للعين

تشمل الأعراض الخطيرة التي يمكن أن تحدث ما يلي ارتفاع نسبة السكر في الدم (السكر) وضغط دم مرتفع وعدم انتظام ضربات القلب ، عدم انتظام ضربات القلب مع الإصابة بالصداع نصفي وهشاشة العظام أو ترقق العظام

يمكن أن يحدث نقص المغنيسيوم نتيجة للرضاعة الطبيعية واضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية و الشره المرضي وقلة تناول المغنيسيوم