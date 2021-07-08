حاوية تحمل مواد متفجرة.. الإمارات تكشف تفاصيل انفجار ميناء جبل علي

قال قائد شرطة دبي عبد الله المرهي في بيان عاجل له منذ قليل، إن السفينة التي اندلع بها الحريق بميناء جبل علي كانت تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وأضاف قائد شرطة دبي في بيان نشره المكتب الإعلامي لإمارة دبي: "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق في ميناء جبل علي اندلع على متن سفينة حاويات صغيرة سعتها 130 حاوية".

وتابع المري: "تمت السيطرة على الحريق من دون أي وفيات أو إصابات".

وأشارت مديرة عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أن الحريق في حاوية على سفينة بجبل علي حادث قد يقع في أي مكان.

وقالت سلطات ميناء جبل علي إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.

ذكرت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، ان الانفجار الذي وقع في إمارة دبي، ناجم عن حريق في سفينة راسية قبالة جبل علي بدبي.

وقالت قناة "العربية" السعودية إن حريقًا اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي، هي سبب الانفجار.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لحظة الانفجار الذي وقع في السفينة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن الانفجار أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص، وهو ما يتناقض مع البيان الإماراتي الذي أكد عدم وقوع إصابات.