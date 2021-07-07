بيان عاجل من الإمارات عن انفجار ميناء جبل علي

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بيانا بشأن الحريق الناجم عن الانفجار في ميناء جبل علي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي.

ذكرت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، ان الانفجار الذي وقع في إمارة دبي، ناجم عن حريق في سفينة راسية قبالة جبل علي بدبي.

وقالت قناة "العربية" السعودية إن حريقًا اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي، هي سبب الانفجار.

فيديو لحظة الانفجار

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لحظة الانفجار الذي وقع في السفينة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن الانفجار أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص، وهو ما يتناقض مع البيان الإماراتي الذي أكد عدم وقوع إصابات.