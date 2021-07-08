لمواليد 8 يوليو.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام: "إذا كنت مولودا في يوم 8 يوليو فإن ذلك يعني أنك منظم في تفكيرك وحياتك.."



أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن مولود 8 يوليو عملي وواقعي ومحدد في أهدافك، ولا ترضى إلا بالشيء المثالي.. أنت مجتهد لكنك تميل للمبالغة في القلق وتخاف كثيرا على نفسك.

نصيحة لمواليد 8 يوليو



وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 8 يوليو قائلة: ": في عام ٢٠٢١ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل."