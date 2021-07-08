الزمالك: نريد غلق ملف فرجاني ساسي نهائيا.. فيديو

تمنى طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك إغلاق ملف فرجاني ساسي، مشيرا إلى أنه كا لابد من احترامه للجمهور الكبير.

وقال جبريل عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "شخصيا كنت أريد أن نغلق ملف فرجاني ساسي تماما، منذ أيام قليلة قلت سابقا أننا فتحنا الباب لساسي أن يحترم النادي وجمهوره وأن يتحدث وجها لوجه ومن ثم يتخذ قراره، هذا احتراف ولا نغضب من ذلك وأن يجد الاتجاه الذي يرضيه".

الزمالك : كنا نتمنى مواجهة مع فرجاني

وتابع "ما يضايق أن يلعب على شيء معين وعدم وجود وضوح وهو لاعب حر".

وأكمل "مع ذلك لآخر وقت لدينا احترام ولم نهاجمه ولم نتحدث عن أي شيء سلبي حتى الآن وكنت أتمنى أن يكون هناك مواجهة وأتمنى له التوفيق".