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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الجريش باللبن للشيف منال العالم

الجريش باللبن
الجريش باللبن

تسعى السيدات، لتعلم طريقة عمل الجريش باللبن لأنها من أكثر أصناف الأكلات الخليجية التى تتمتع بمذاق لذيذ.

وتعد طريقة عمل الجريش باللبن من الأكلات التى لا تعرف الكثير من النساء كيفية اعدادها في المنزل بنفس طريقة سكان دول الخليج.

وترغب بعض السيدات في تعلم طريقة عمل الجريش باللبن لتقديمها ضمن أكلات عيد الأضحى وإبهار الضيوف بهذا الصنف من الطعام الذي تجد الكثير من النساء بعض الصعوبة في إعداده.

وتستطيع أي امرأة تطبيق طريقة عمل  الجريش باللبن والحصول على نتائج متميزة بشرط اتباع خطوات التحضير بشكل دقيق. 

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نقدم لكم طريقة عمل الجريش باللبن بخطوات احترافية من خلال وصفة الشيف منال العالم:
 

مكونات الجريش باللبن:

 

ثلاث أكواب من الجريش 

نصف كوب من اللبن الرائب

5 ملاعق كبيرة من اللبن البودر
كوب أرز 
4 حبات بصل كبيرة الحجم
كيلو جرام واحد دجاج خالي العظم والجلد
ملعقة صغيرة توابل مشكلة
ملعقة واحدة صغيرة فلفل حار
ثمرتان من الليمون الأسود الناشف
ملعقة واحدة صغيرة من الملح
ملعقتان كبيرتان من السمن النباتي
3 لتر ماء

طريقة عمل الجريش باللبن

انقعي الجريش فى مقدار كافي من الماء لمدة ستين دقيقة أى ساعة كاملة خارج الثلاجة.


فى وعاء الطهى ضعي السمن واتركيها على النار المتوسطة حتى يسخن ثم ضيفي البصل والليمون الناشف، ثم نحرك الخليط حتى يتغير لون البصل إلى الذهبي الفاتح.


نهدئ درجة حرارة النار ثم نضيف التوابل المشكلة والفلفل الحار والملح ثم نحرك الخليط ونرفعه من على النار.


فى وعاء كبير نخلط الجريش والأرز والدجاج الفيليه ثم نضع ثلاثة لتر من الماء ثم نضع الخليط على النار المتوسطة حتى تمام الغليان، ثم نخفض درجة حرارة النار ثم الملح ونصف مقدار خليط البصل الذى تم إعداده من قبل.


قلبي الخليط بشكل جيد وارفعيه من على النار بعد تمام النضج ونترك الخليط فى مكان جانبى لمدة ساعتين حتى يبرد.


امزجى 5 ملاعق لبن بودر مع اللبن الرائب ثم وزعي خليط اللبن الرائب على سطح الجريش وقلبيه ثم اتركي الخليط في مكان جانبي لمدة 30 دقيقة أي نصف ساعة.


بعد مرور الوقت المحدد، نوزع الجريش في طبق التقديم وضعي على الوجه المقدار المتبقي من البصل الناضج للتزيين ثم قدمي طبق الجريش باللبن.

الجريش طريقة عمل الجريش الشيف منال العالم الجريش باللبن مكونات الجريش الأكلات الخليجية

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