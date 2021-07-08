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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع عائلته.. تامر هجرس يخطف الانظار عبر انستجرام

تامر هجرس و عائلته
تامر هجرس و عائلته

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر تامر هجرس مع عائلته مما أثار إعجاب متابعيه و علق قائلا : "اللحظه دي ". 

 

الفنان تامر هجرس، شارك في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

 

وينتظر تامر هجرس، عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".

تامر هجرس التواصل الاجتماعي انستجرام سينما الفن صورة جديدة

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