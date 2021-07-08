طارق صبري: بدأت التمثيل من صغري.. وتقديمي للبرامج كان صدفة

قال الفنان طارق صبرى ، إنه بدأ التمثيل منذ الصغر وكان فى فريق التمثيل بالمدرسة واستكمل رحلته الفنية بعد استكماله كلية الهندسة وتعليمه الجامعى .



وأضاف " صبرى " ، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC ، أن من يعشق الدراما يميل للفنون المسرحية خاصة فى المرحلة الجامعية ، لافتا إلى أنه بعد دراسته الجامعية عمل كمهندس ومقدم برامج ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية .



ولفت إلى أن تقديم البرامج جاء بالصدفة البحتة وكان وقتها مهندسا تنفيذيا وكان احد البرامج الاعلامية وصادف وقتئذ عدم حضور مقدم البرنامج ليقوم بتجربة الأداء التليفزيونى وفن تقديم الأداء ثم التحق بعد ذلك معهد الفنون المسرحية ودرس التمثيل لافتا إلى أنه يهوى التمثيل منذ طفولته .

وتابع إنه سبق وأن جسد شخصية الصعيدي في عدد من الأعمال الفنية، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يتنقل الممثل الي بيئة صعيدية ليعيش الأجواء ويتعلم.