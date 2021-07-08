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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مبهجة…عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صور جديدة لهاعلي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت عائشة بن أحمد  في الصورة بأطلالة مبهجة جذابة   مما اثار اعجاب متابعيها.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عائشة بن أحمد علي  جمال بشرتها و عدم وضع  الماكياج . 

 

و كانت قد كشفت النجمة التونسية عائشة بن أحمد خلال ندوتها في موقع صدى البلد،عن أسباب الهجوم عليها بعد إعلان مهرجان القاهرة السينمائي بأنها ستكون أحد أعضاء لجنة التحكيم بالمهرجان .


وقالت عائشة بن أحمد:" كنت عارفه أنني سأتعرض لهجوم من الجمهوروان في بعضا منهم هيتضايق ، لأنهم يعتقدون أنني مازلت في البدايات ".

 

تابعت عائشة بن أحمد :"  الجمهور عرفني عن طريق مسلسل " نسر الصعيد" ، فكانوا مندهشين أن فنانة قدمت مسلسلا واحدا  ويتم اختيارها  عضوة في لجنة تحكيم بمهرجان كبير مثل القاهرة السينمائي  ، ولكن الجمهور كان لا يعرف أعمالي التي قدمتها في تونس فمكنتش متضايقة منهم كانوا معذورين ".

 

وأضافت عائشة بن أحمد :" النقد البناء لا يشعرني بالضيق وانا مش برد على الهجوم ، ولكن زعلت لما قالولي ارجعي بلدك ، وأيضا أكون غير سعيدة عندما يشيد بي الجميع :"

.


يذكر ان نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها من كواليس تصوير فيلم “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت عائشة بن أحمد قائلة “ ريتسا .. قريبا ”.

فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.

والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلم "يوم من الأيام" وفيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا في دور العرض من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

عائشة بن احمد انستجرام مهرجان القاهرة السينمائي سينما التصوير إطلالة مبهجة

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