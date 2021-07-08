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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انطلاق مؤتمر طب التجميل النسائي في الشرق الأوسط من المؤسسة الأمريكية.. صور

مؤتمر طب التجميل
مؤتمر طب التجميل النسائي

انطلق منذ قليل مؤتمر طب التجميل النسائي الدولي لنسخته الثانية التي تقام سنويا، والذي أقيم داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، والتي أعلنت عنه المؤسسة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، والذي تضمن رواد طب التجميل النسائي في الشرق الاوسط. 

 

مؤتمر طب التجميل النسائي

 

تفاصيل مؤتمر طب التجميل النسائي

 

ويستمر مؤتمر طب التجميل النسائي لمدة يومين بداية من اليوم وينتهي غدا يوم 9 يوليو 2021، وذلك بحضور كلاً من أ. د/ ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، و أ. د/ مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و أ. د/ نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون البيئة والمجتمع، و أ.د/ علاء الجندي رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب العسكري. 
 

مؤتمر طب التجميل النسائي

 

المؤسسة الأمريكية تعلن إطلاق مؤتمر لطب التجميل النسائي في نسخته الثانية

دراسة: نصف مستحضرات التجميل تسبب مشاكل صحية أبرزها السرطان

 

مؤتمر طب التجميل النسائي


وناقش مؤتمر طب التجميل النسائي 51 موضوعاً من أحدث الموضوعات المتعلقة بالاختلالات الحميمية للإناث والذكور وإدارتها، كما يجمع الرواد من جميع أنحاء العالم في أمراض النساء والتوليد والأمراض الجلدية والجراحة التجميلية وعلم النفس وأمراض الذكورة. 

 

مؤتمر طب التجميل النسائي

 

وشارك الحاضرون بمؤتمر طب التجميل النسائي في تجارب حياتية لأمراض النساء التجميلية مع ما يقرب من 1000 طبيب من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالجزء العملي من خلال 21 ورشة عمل مجانية، وذلك طبقاً لأحدث التقنيات المٌعتمدة عالمياً. 

 

مؤتمر طب التجميل النسائي

 

ودعم مؤتمر طب التجميل النسائي منظمة حقوق الإنسان ضد ختان الإناث، لكي يساعد الإناث التي تعرضن للختان، وذلك عبر مناقشة الأساليب الجراحية وغير الجراحية لـ أمراض النساء التجميلية لإدارة ظروف التشويه، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وإنقاذ زواجهن وتقليل عدد حالات الطلاق . 
 

مؤتمر طب التجميل النسائي


كما خلق مؤتمر طب التجميل النسائي بيئة قيمة لتبادل الخبرات وسنوات طويلة من الممارسة في مجال طب التجميل، حيث أنه وسيلة للتوصل إلى آخر التحديثات والإرشادات والأبحاث في مجال أمراض النساء التجميلية لتلبية احتياجات المرضى والمجتمع .
 

مؤتمر طب التجميل النسائي
مؤتمر طب التجميل النسائي تفاصيل مؤتمر طب التجميل النسائي المؤسسة الأمريكية الشرق الاوسط أمراض النساء والتوليد أمراض الذكورة

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