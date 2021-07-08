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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زي النهاردة.. شوقي غريب يقود منتخب الشباب لتحقيق برونزية كأس العالم بالأرجنتين

شوقي غريب
شوقي غريب

زي النهاردة 8 يوليو من عام 2001، استطاع منتخب الشباب بقيادة شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة في ذلك الوقت، والمدرب الحالي لمنتخب مصر الأوليمبي، أن يُحقق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب، بالأرجنتين.

 

ويُعد إنجاز برونزية كأس العالم للشباب بالأرجنتين، هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية، على المستوى العالمي.

 

حقق منتخب مصر برونزية  كأس العالم التي أقيمت في الأرجنتين، عام 2000، بعد الفوز على باراجواي بهدف دون رد، سجّله محمد اليماني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للشباب.

 

قائمة الشرف:

 

وزير الرياضة : علي الدين هلال 
رئيس الاتحاد : حرب الدهشوري 
المشرف العام علي المنتخب : هاني أبو ريدة 
رئيس البعثة : أحمد شوبير

 

الجهاز الفني: 


المدير الفني : شوقي غريب 
المدرب العام : حمادة صدقي 
مدرب حراس المرمي : أحمد سليمان 
المدير الإداري : كمال حافظ 
طبيب الفريق : مدحت مصطفي ( رحمة الله عليه )
مدلك الفريق : محمد حسني 
مرافق البعثة : عبد المنعم الصاوي
مرافق البعثة : علاء عبد العزيز 
مرافق البعثة : هشام عزمي  

 

اللاعبون : 


١- محمد صبحي 
٢- وائل زنجا
٣- شريف إكرامي 
٤- محمد العتراوي
٥- محمود محمود 
٦- حسين أمين 
٧- حسام غالي 
٨- أبو المجد مصطفي 
٩- أحمد سمير 
١٠- أحمد أبو مسلم 
١١- محمد شوقي 
١٢- وائل رياض 
١٣- محمد عبد الواحد 
١٤- عادل مصطفي 
١٥- عمرو حسن 
١٦- رضا شحاتة 
١٧- جمال حواش 
١٨- أمير عزمي مجاهد 
١٩- جمال حمزة 
٢٠- محمد محسن أبو جريشة 
٢١- محمد اليماني


 

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