محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة للنظافة بالطريق الدائرى

قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والإشغالات ومخلفات الهدم بالطريق الدائري حول مدينة الفيوم، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورؤساء الأحياء.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملة بدأت صباح اليوم من ميدان عبدالمنعم رياض وتستمر لمدة 3 أيام، لرفع جميع القمامة والمخلفات المتراكمة من جانبي الطريق الدائري وصيانة أعمدة الإنارة واستكمال البلدورات، لافتاً إلي أنه تم تقسيم الحملة إلى عدة تمركزات للمعدات وآلات النظافة والعمال.

وأكد محافظ الفيوم، علي تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات، بمشاركة كافة المعدات من زواحف ولوادر وسيارات لسرعة إنجاز الأعمال، موضحاً أن الحملة تأتى فى إطار الخطة الشاملة للحفاظ على النظافة العامة والوصول بمستوي النظافة للوضع المأمول، والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضارى لمدينة الفيوم كونها عاصمة المحافظة.

ووجه المحافظ، بمتابعة أعمال النظافة والصيانة بصفة مستمرة، وتضافر كافة الجهود للنهوض بمنظومة النظافة والخدمات على أرض المحافظة، مؤكداً علي ضبط جميع المركبات التى تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات على الطرق والتحفظ عليها، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى أداء عملهم فى متابعة أعمال النظافة.

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