محافظ الوادي الجديد يطمئن على إستعدادات إمتحانات الثانوية

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، إجتماعَ عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم، للإطمئنان على الإستعدادات لإمتحانات الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وتابع المحافظ وصول أجهزة التكييف ومبردات المياه لكافة اللجان الإمتحانية البالغ عددها ١٠ لجان على مستوى المحافظة، مؤكداََ علي توفير كافة التيسيرات ووسائل الراحة للطلاب داخل وخارج اللجان.

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كما شدد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومنع التزاحم أثناء دخول وخروج الطلاب، وتوفير أجهزة الكشف الحراري وسيارات الإسعاف بمقر اللجان، وتوفير وسائل مواصلات لنقل طلاب القرى والمناطق النائية، وتفعيل غرف العمليات بكافة الإدارات لمتابعة الموقف لحظياََ والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تحدث.