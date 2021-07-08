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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين سرقا 8 أشخاص بالإكراه بأطفيح لـ5 أغسطس

صدى البلد

قررت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بالسيدة زينب، تأجيل محاكمة عاطلين، فى اتهامهما بسرقة 8 أشخاص بالإكراه بمنطقة أطفيح، لجلسة ٥ أغسطس للاستماع للشهود.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الأول أحمد م ع.

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام نصار ووائل سيد وعبد العزيز محمد مناع.

وكان قد احال المستشار يحيي فريد الزارعت المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم 4348 لسنة ٢٠١٩ جنایات اطفيح والمقيدة برقم ٥٠٧٧ لسنة ٢٠١٩كلى جنوب الجيزة، والمتهم فيها كل من احمد م ع م م، 22 سنة، عامل، رمضان ح ع م، إلى المحاكمة الجنائية.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بانهما فى 17 ديسمبر 2019، بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة سرقا مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للمجني عليهم على يوسف ذكي، وعبدالنبي سليم رزق، وجمعه علي عبد التواب، وعبدالنبي عباس عتريس، ومحمد محمود سعيد، وسعيد محمد سعید، وكرم محمد عباس، وسيد محمد سعيد، بالاكراد الواقع عليهم بان باغتهم أثناء توقفهم لاصلاح سیاره الاول باحد الطرق العامة، وأشهر أحدهما سلاح ناري بندقية اليه واشهر الآخر سلاح ابيض واقتاداهم الي منطقة جبلية فبث الرعب في نفسهم، وشلا مقاومتهم واستولى على المسروقات وما أن حاول المجني عليه الرابع المقاومة حتى اطلق المتهمين الاول صوبه أعيرة نارية أحدثت به وبالمجني عليه الثالث اصابات، فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المـسروقات وفرا بها هاربين.
كما حازا واحرزا سلاح ناري بندقية حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو احرازه، وحازا واحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته او احرازه، وحازا واحرزا سلاح ابيض حديدة دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
وشهد علي يوسف ذكي عبدالسميع، ٢١ سنة - سائق، أنه في تمام الساعة الثانية صباحا توقف بسيارته بجانب احد الطرق العامة لعطل أصابها واستدعى باقي المجني عليهم الذين حضروا لاصلاحها، واثناء ذلك باغتهم المتهمان مشهرا احدهما سلاح ناري بندقية الية ومحرزا الآخر سلاح أبيض حديدة واقتادوهم جميعا الي منطقة جبلية متاخمة للطريق وأمروهم بتسليم ما يحوزون من أموال وهواتف محمولة ومنقولات وما ان حاول أحدهم مقاومتهما حتى اطلق المتهم صوبهم أعيرة نارية اصابت اثنين منهم فبثا الرعب في نفوسهم وشلا مقاومتهم فسلموهما ممتلكاتهم ذودا عن حياتهم فاستولا عليها وفرا هاربين.

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