لأول مرة.. أطروحة دكتوارة تقدم فكرة برنامج تليفزيوني لتنمية الصعيد

نوقشت باستراحة جامعة سوهاج بالقاهرة رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث هاني أبوعقيل بعنوان " دور القنوات الفضائية في التسويق الاجتماعي لقضايا التنمية المستدامة بصعيد مصر"، وذلك بقسم الإعلام بالجامعة ، وقد حصلت الرسالة علي تقدير مرتبة الشرف الأولي مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات .

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، كان أبرزها، أهمية الإعلام التنموي في ربط أفكار أبناء المجتمع وتصوراتهم وقيمهم واعتقاداتهم بالتخطيط للتنمية وبأسلوب التنفيذ مع وضع المستويات الاجتماعية والاقتصادية فى الحسبان، كما حققت حملات التسويق الاجتماعي نجاحاً بقدرِ ما في بعض المجالات كالاقتصاد والصحة والتعليم ، كما جاءت مبادرة دعم صحة المرأة وحياة كريمة وتطوير الريف المصري كأهم المبادرات الرئاسية لقضايا التنمية المستدامة، وجاءت قناة صدي البلد في الترتيب الأول بين القنوات الفضائية من حيث التسويق الاجتماعي لقضايا التنمية المستدامة بصعيد مصر.

ولأول مرة في رسالة دكتوراة يتم من الباحث تقديم مقترح لفكرة برنامج تليفزيوني يتناول تنمية الصعيد، حيث أكد الدكتور هاني أبوعقيل أنه

علي القنوات الفضائية تخصيص برامج أو فقرات خاصة سواء يومية أو أسبوعية علي الأقل لعرض المشروعات والقضايا التنموية الموجهة لصعيد مصر بشكل خاص، ويوجد بالدراسة مقترح مبسط لفكرة برنامج في ذلك الشأن.

ومن جانبها أوصت لجنة الحكم والمناقشة بتقديم المقترح بفكرة البرنامج إلي القنوات الفضائية المصرية لتبنيه وتنفيذه بأقصي سرعة، نظرًا لأهميته في إبراز المشروعات والقضايا والمبادرات التنموية بصعيد مصر .

يذكر أنه أشرف على الرسالة كل من الأستاذة الدكتورة هبه السمري أستاذة وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق، كمشرف رئيسي، والأستاذ الدكتور حمدي أحمد عمر أستاذ التنمية المساعد بجامعة سوهاج، وناقشها كل من الأستاذة الدكتورة ماجي الحلواني، أستاذه وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والأستاذ الدكتور حسن علي محمد، أستاذ وعميد كلية الإعلام جامعة السويس السابق.

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