شاهد| منة فضالي بالحجاب من داخل مسجد السليمانية

نشرت الفنانة منة فضالي، صورًا جديدة لها خلال زياتها لتركيا وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت منة وهي داخل أحد المساجد في تركيا وترتدي الحجاب، وعلقت قائلة: "مسجد السليمانية" حيث نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وشاركت منة فضالي مؤخرا في مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

ويذكر أن منة فضالي تقوم بتدشين أولى خطوات البدء في العلامة التجارية الخاصة بها وهو عطر جديد مقرر طرحه في الأسواق قريبا، واختارت له اسما مختلفا، وهو ما أكدته في تصريح خاص لـ “صدى البلد”.