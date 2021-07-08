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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على أحدث موبايل لشركة itel العالمية بمصر

صدى البلد

تستعد "itel" موبايل  الشركة  الرائدة في مجال الهواتف المحولة بإفريقيا والمتواجدة في 50 سوقا حول العالم؛ لإطلاق هاتفها الجديد "السوبرP37" في السوق المصري، الذي يأتي ضمن سلسلة هواتف p التى لقت نجاحا كبيرا منذ بداية طرحها محليا، لما توفره من خصائص ومزايا متنوعة تلبي إحتياجات المستهلكين فيما يبحثون عنه من مواصفات أساسية في الهواتف الذكية وبسعر تنافسي ضمن استراتيجية الشركة في إتاحة التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع.

  

ومن المتوقع أن يقدم "itel P37" في السوق المصري بحسب الصور الأولية التى تم تسريبها تصميم متميز أكثر نحافة من الهاتف السابق ليعطي مظهر جمالي للهاتف،  مع شاشة عرض قد تصل إلى أكثر من 6.5 بوصة، وكاميرة مزدوجة، وبطارية عملاقة تصل إلى 5000 ملي أمبير/ ساعة ، ومزود بنظام تشغيل أندرويد 10. وأطلقت "ايتل" على الحملة الترويجية للهاتف الجديد عبر صفحتها على السوشيال ميديا "السوبرP37" لقدرة بطاريته العملاقة وحجم ذاكرته الكبيرة، بالإضافة إلى تسعيرة الذي من المتوقع أن يكون الأفضل في فئة الهواتف الاقتصادية، وسط توصيات صادرة حديثا باعتباره أفضل هاتف ذكي يقدم خدمات ترفيهية  غير محدودة للمستهلكين بسعر أقل من 1600 جنيه. 

 

ووفقا  للتسريبات فإن موعد طرح ايتل أحدث موبايلاتها في مصر سيكون  في حفل بث مباشر على صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وسيتم الطرح من خلال  نسختين  itel P37 ، و itel P37pro  التى  ستتوافر بها خصائص متطورة عن النسخة الأساسية كما أنها ستدعم خدمات الجيل الرابع.

 

يذكر أن itel mobile  ايتل موبايل من أكبر الشركات المنتجة للفيتشر فون والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية حول العالم،  تعمل  حاليًا في 50 سوقًا ناشئًا، وتمتلك أكثر من 1500 مركز صيانة، وتصل حجم إنتاجها إلى 15 مليون وحدة من المنتجات التكنولوجية المختلفة سنويًا.عززت آيتل من تواجدها في السوق الأفريقية مؤخرا؛ لتصبح من بين أفضل ثلاث شركات من حيث المبيعات، وفي عام 2018/2019 اختارتها مجلة African Business  في المرتبة 17 ضمن قائمة أفضل  100 علامة تجارية في إفريقيا.

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