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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن استعدادها للتدخل العسكري في أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إنها على استعداد لمساعدة طاجيكستان على التعامل مع أي تداعيات من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وعن الجاهزية للتصدي لحركة طالبان.

 

طاجيكستان: عودة مئات الجنود الأفغان إلى بلادهم بعد فرارهم من طالبان

بوتين يتعهد بتقديم الدعم لطاجيكستان في مواجهة طالبان

 

وطلبت طاجيكستان أمس الأربعاء، المساعدة في مواجهة التهديدات من أفغانستان المجاورة التي يتدهور فيها الوضع الأمني بسرعة.

 

وتنسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد ما يقرب من 20 عاما من القتال وفي تلك الأثناء تحقق حركة طالبان مكاسب ميدانية على الأرض. وفر مئات من أفراد قوات الأمن الأفغانية عبر الحدود إلى داخل طاجيكستان الأسبوع الماضي.

وتعتبر موسكو، التي لها قاعدة عسكرية في طاجيكستان وقاعدة جوية في قرجيزستان، أن وسط آسيا الذي كان جزءا من الاتحاد السوفيتي يقع ضمن نطاق نفوذها التاريخي.

 

فلاديمير بوتين يؤكد جاهزية روسيا للتدخل لردع طالبان

 

أوكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية طاجيكستان، استعداد بلاده تقديم الدعم لطاجيكستان في مواجهة تصعيد طالبان علي الحدود.

 

وناقش بوتين الوضع على الحدود الطاجيكية الأفغانية، الذي نتج عن تصعيد المواجهة المسلحة في أفغانستان، بين الحكومة الأفغانية في كابول وحركة طالبان.

و أكد مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي، حمد الله محب، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن حركة "طالبان" سيطرت على عدد من المناطق وتواصل تقدمها، لكن كابول تأمل ألا يصبح الوضع خارج السيطرة.

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