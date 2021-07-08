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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. أمريكي بين فرقة اغتيال رئيس هايتي

جوفينيل مويس
جوفينيل مويس

أفادت وكالة فرانس بريس، اليوم الخميس، عن تواجد أمريكي بين ستة أفراد، أوقفوا للاشتباه بدورهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

 

هايتي.. القبض على منفذي عملية اغتيال رئيس الدولة

قرار أمريكي عاجل بشأن اغتيال رئيس هايتي

 

وأعلن التلفزيون الرسمي في هايتي، اليوم الخميس، القبض على عدة أشخاص لتورطهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

 

وقال مسؤولون إن قوات الشرطة والجيش كانت قد داهمت أماكن أختباء المسلحين، أمس الأربعاء، وتدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين منذ ذلك الحين.

ولا تزال السلطات في هايتي تشن حملة أمنية موسعة لملاحقة المتورطين ومنفذي إطلاق الرصاص على الرئيس الراحل جوفينيل مويس.



وفي صباح اليوم الخميس، أعلنت السلطات في هايتي، عن مقتل 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين متورطين في الجريمة نفسها.
 

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