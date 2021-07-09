بسبب ترقية .. شابة تدبر مكيدة لزميلتها في العمل بهذه الطريقة

"المرأه هي عدو المرأة الأول" لطالما سمعنا تلك الجملة و بعض الأحيان لا نصدق أن تلك الكائنات الرقيقة يمكنها ان تدبر المكايد العظيمة التي نراها في بعض المواقف إلا ان الحقد و الغل يدفع الإنسان أحيانا للقيام بأفعال مشينة .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 25 عاما، روت أصعب موقف مر عليها في حياتها بالعمل و ذلك عن طريق أعز صديقة لها .

قالت الشابة أن صديقتها في العمل أرسلت رسائل للعملاء من شأنها إدانة الشركة التي تعملا فيها كلا منهن، و كان الهدف من إرسال تلك الرسائل هو إيقاع صديقتها في ازمة بسبب حصولها على ترقية و أصبحت مديرتها في العمل .

قالت الشابة اليت وقع عليها الضرر أن الأمر إزداد سوءا حينما علم مديرها تلك الكارثة، و بدأ في البحث وراء الفاعل لأنها أكدت له بأنها لم ترسل أي رسائل من حسابها الشخصي في الشركة .

تمكن المدير من معرفة الفاعل الحقيقي و قالت الشابة أن المدي تمكن من إثبات ما قامت به الشابة من كارثة لإيقاع صديقتها في فخ الخيانة و تتسبب في طردها من العمل .

جدير بالذكر أن الشابة أوضحت أن مدير الشركة اتخذ قرارا بفصل صديقتها في العمل التي دبرت لها تلك المكيدة

، حصلت الشابة على مكافأة من المدير فيما بعد .