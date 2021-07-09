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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ترقية .. شابة تدبر مكيدة لزميلتها في العمل بهذه الطريقة

شابة تدبر مكيدة لزميلتها
شابة تدبر مكيدة لزميلتها في العمل بهذه الطريقة

"المرأه هي عدو المرأة الأول" لطالما سمعنا تلك الجملة و بعض الأحيان لا نصدق أن تلك الكائنات الرقيقة يمكنها ان تدبر المكايد العظيمة التي نراها في بعض المواقف إلا ان الحقد و الغل يدفع الإنسان أحيانا للقيام بأفعال مشينة . 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 25 عاما، روت أصعب موقف مر عليها في حياتها  بالعمل و ذلك عن طريق أعز صديقة لها . 

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قالت الشابة أن صديقتها في العمل أرسلت رسائل للعملاء من شأنها إدانة الشركة التي تعملا فيها كلا منهن، و كان الهدف من إرسال تلك الرسائل هو إيقاع صديقتها في ازمة بسبب حصولها على ترقية و أصبحت مديرتها في العمل . 

قالت الشابة اليت وقع عليها الضرر أن الأمر إزداد سوءا حينما علم مديرها تلك الكارثة، و بدأ في البحث وراء الفاعل لأنها أكدت له بأنها لم ترسل أي رسائل من حسابها الشخصي في الشركة . 

تمكن المدير من معرفة الفاعل الحقيقي و قالت الشابة أن المدي تمكن من إثبات ما قامت به الشابة من كارثة لإيقاع صديقتها في فخ الخيانة و تتسبب في طردها من العمل . 

جدير بالذكر أن الشابة أوضحت أن مدير الشركة اتخذ قرارا بفصل صديقتها في العمل التي دبرت لها تلك المكيدة

، حصلت الشابة على مكافأة من المدير فيما بعد . 

شابة صديقه حقد رسائل إدانة ازمة ترقية

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