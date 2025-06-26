أحمد حسن يكشف موقف محمود بنتايج مع الزمالك

كشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مصير الاعب محمود بنتايج مع الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن :الزمالك سيقيد محمود بنتايك في القائمة الثانية بشكل طبيعي بعد إبرام عقد جديد له لشرائه نهائيا من سانت إيتيان.

وتحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب عدم قيد المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق، في القائمة الأولية للموسم الجديد، رغم أن بنتايك لاعب في الفريق من الموسم الماضي، وتم تفعيل بند شراء النهائي من عقد الإعارة الذي كان من فريق سانت إتيان الفرنسي.

وأكد المصدر لـ “صدى البلد” أن موقف بنتايك يعتبر مثل الصفقة الجديدة لأنه بعقد جديد، خاصة أنه وقع على عقد ممتد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الموسم الجديد، وبالتالي سوف يتم قيده في القائمة الثانية التي ستشهد قيد الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم.