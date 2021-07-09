الفيلر والبوتكس حلها.. مشاكل جسدية تصيب المرأة وتؤثر على حياتها الجنسية

تبني اليوم مؤتمر طب التجميل النسائي الدولي بنسخته الثانية الذي يقام سنويا، والذي أعلنت عنه المؤسسة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، توعية لشباب الأطباء على يد رواد طب عن أهمية التجميل الأنثوي للمرأة .

مشاكل جسدية تصيب المرأة وتؤثر على حياتها الجنسية





وعلق الدكتور محمد فراج الشربيني أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب وعضو مشارك بكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد بإنجلترا، وعضو الجمعية الأمريكية للتجميل، ان مؤتمر طب التجميل النسائي قدم حلول لمشاكل المرأة والرجل التي تؤثر على العلاقة الزوجية .





وتابع الشربيني تصريح لكاميرا موقع صدى البلد، أن هناك المشكلات التي تواجه وتجعلها تشعر بالخجل من التحدث عنها، كـ مشكلة السلس البولي، جفاف المهبل، مما يؤثر على العلاقة الزوجية .



وأفاد الشربيني، ان اغلب النساء التي تواجه المشكلات السابق ذكرها يتغاضون في الذهاب للطبيب خوفا من خضوعها لإجراء العمليات، إلا أن الأمر يمكن علاجه باإستخدام بعض العلاجات البسيطة والموضوعية كـ الفيلير، والهايفو والبوتكس وغيرها من التقنيات الحديثة.



مؤتمر طب التجميل النسائي

واستكمل الشربيني، أن أهم الأبحاث التي قدمها في مؤتمر طب التجميل النسائي هو استخدام حقن البلازما في علاج الفشل المؤقت في المبيض، وهي فعالة في إعادة تأهيل المبيض مرة أخرى للعمل وإنتاج البويضات .



وأضاف الشربيني، إلى أن أضرار عمليات ختان الإناث التي تطرق لها جلسات مؤتمر طب التجميل النسائية يمكن استبدالها وعلاج السيدات اللاتي خضعن لها بعمليات تجميلية بسيطة وإعادة الثقة والشعور بهذه المنطقة مرة أخرى .