مؤتمر طب التجميل النسائي يطرح حلولا لتغيرات المرأة الفسيولوجية.. فيديو

مؤثرة على حياتها الجنسية..

مع انطلاق مؤتمر طب التجميل النسائي الدولي اليوم بنسخته الثانية، والتي أعلنتها عنه المؤسسة الأمريكية فقد علقت الدكتورة نجوان المهندس مدير المؤسسة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، أن مؤتمر طب التجميل النسائي، والذي يسعى لتكميل المرأة في كل مراحل عمرها.

حلول للتغيرات الفسيولوجية بمؤتمر طب التجميل النسائي





وتابعت المهندس في تصريح لكاميرا موقع صدى البلد الإخباري، أن مؤتمر طب التجميل النسائي وجد حلولا فعالة للتغيرات الفسيولوجية التي تحدث للمرأة في كل مراحل عمرها بداية من البلوغ حتى سن اليأس التي تؤثر على حياتها الجنسية.





وأشادت المهندس، بسن الدولة للقوانين تجرم فيها عمليات ختان الإناث، والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات من السجن، إلا أن مؤتمر طب التجميل النسائي ناقش حلولا وبدائل للنساء اللاتي تعرضن للختان، وذلك حتى يعيشن حياة جنسية طبيعية.



حلول للتغيرات الفسيولوجية بمؤتمر طب التجميل النسائي



وأوضحت المهندس، أن أهم ما تطرق له مؤتمر طب التجميل النسائي هو كيفية إعادة المرأة لحياتها الجنسية الطبيعية، وعلاج المشاكل التي تحدث للمرأة بسبب التغيرات الفسيولوجية كـ السقوط المهبلي والسلس البولي، وغيرها من المشاكل.



وأشارت المهندس، إلى أن اليوم الثاني من مؤتمر طب التجميل النسائي قد يتضمن ورش عمل للأطباء لتوضيح كيفية استخدام التقنيات الحديثة في علاج كل المشاكل الحميمة التي تواجه المرأة في جميع مراحلها العمرية.