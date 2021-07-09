صحف الكويت | مصر في مجلس الأمن: نواجه تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة.. وبايدن يؤكد: الأفغان سيديرون بلادهم بعد خروج القوات الأمريكية

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

روسيا ترفع الحظر عن الرحلات إلى المنتجعات في مصر

وزير الدفاع المصري: القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

السودان: سد النهضة خطر حقيقي على سكان السودان ومصر

شرطة هايتي: كوماندوس اغتيال الرئيس مويس يتكون من 26 كولومبيا وأمريكيين

انتخاب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان الجزائري الجديد

بايدن: الأفغان سيديرون بلادهم بعد خروج القوات الأمريكية

روسيا: طالبان قدمت تطمينات بشأن أمن الحدود والبعثات الدبلوماسية

الخارجية الأمريكية: نتابع تقارير عن هدم منزل عائلة بأكملها في الضفة الغربية

أمريكا تصر على تمديد إدخال المساعدات عبر حدود سوريا لمدة 12 شهرا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "القبس" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس رفع الحظر عن الرحلات الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، قوله إن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم.

وأبرزت "الوطن" كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مجلس الأمن، حيث قال إن مصر تواجه تهديدًا وجوديًا بسبب سد النهضة وأن مصر سبق "وحذرت من مغبة التحرك الأحادي في أزمة سد النهضة، لكن أثيوبيا توهمت أن النيل الأزرق هو نهر داخلي يمكن استغلاله لمصلحتها فقط، وكان تعنتها هو السبب الرئيسي في فشل المفاوضات بين الدول الثلاث".

وأضاف سامح شكري أن "الأفعال الأثيوبية دفعت مصر إلى الطلب من مجلس الأمن بسرعة التدخل لحل الأزمة"، مؤكدًا "الثقة التامة في قرارات المجلس التي تضمن الحقوق المائية لمصر والسودان".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي أكدت خلال كلمتها أمام مجلس الأمن أن سد النهضة تحول إلى خطر حقيقي على نصف سكان السودان وكل سكان مصر. وشددت على ضرورة ملء وتشغيل سد النهضة وفق الأعراف الدولية.

وقالت "الانباء" إن البرلمان الجزائري انتخب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان الجزائري الجديد، الذي باشر أعماله رسميا الخميس، إثر الانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 يونيو، وشهدت نسبة امتناع قياسية.

وقالت الجريدة" إن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أنها تتابع تقارير عن هدم منزل عائلة بأكملها في الضفة الغربية، مضيفةً: " "الوزير ومسؤولون كبار آخرون هنا في وزارة الخارجية أثاروا في الأيام الماضية تلك المخاوف بشكل مباشر مع مسؤولين إسرائيليين كبار وسنواصل القيام بذلك ما دامت تلك الممارسات مستمرة".

وأفادت "الوطن" بأن واشنطن جددت إصرارها على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهرا، معتبرة إياها "أمرا ضروريا".

دوليًا قالت "الأنباء" إن الشرطة في هايتي أعلنت أن فريق الكوماندوس المسلح المسؤول عن اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، الذي قُتل الأربعاء، يتكون من 26 كولومبيا وأمريكيين اثنين يتحدران من هايتي، مشيرًا إلى أنه نم اعتقال الأمريكيين الاثنين بالإضافة إلى 15 كولومبياً، بينما قتل ثلاثة كولومبيين ولا يزال ثمانية آخرون فارين.

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن الأمر يعود للأفغان وحدهم فيما يتعلق بكيفية إدارة بلادهم، مشيرًا إلى أن مهمة الجيش الأمريكي في أفغانستان ستنتهي في 31 أغسطس، على الرغم من تصاعد المخاوف من نشوب حرب أهلية هناك.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية الروسية قالت إن فدا من حركة طالبان يزور موسكو قدم تطمينات بأن الحركة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء.