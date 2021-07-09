تعرف على حالة الطرق المرورية بالقاهرة اليوم الجمعة

الطرق خالية

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، ورحمة خالد اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة، حيث تشهد جميع الطرق سيولة مرورية.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم الجمعة هادئة، وذلك يرجع إلى أن اليوم إجازة أسبوعية، ويشهد طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر بعض الزحام.

وقالت الإعلامية داليا اشرف، إن هناك بعض المواطنين يسيرون بسرعات عالية، وتتسبب في وقوع حوادث، على الطرق ولذلك نطالب الجميع بتوخي الحذر.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق العين السخنة من الكيلو ٣٠ حتى الكيلو ٦٠ بعد غلقه في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت بعض الطرق فى الأيام الماضية بسبب الشبورة المائية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقد واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية على حالة الطرق السريعة والصحراوية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.



وتستكمل، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، حملات الكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر على الطرق السريعة.



كما تواصل الإدارة حملاتها الأمنية لضبط مخالفي السرعات القانونية، لفرض الانضباط المروري على الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين.



تأتي الحملات بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

كما يشهد الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" والطريق الدائري بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات.

وعززت إدارة مرور القليوبية، برئاسة أمجد محفوظ، مدير المرور، من تواجدها بالمحاور الرئيسية والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور، بانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

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هتروح بنها من فلب القاهرة في دقائق.. ما لا تعرفه عن محور التجنيد - شبرا بنها الحر

شهدت محافظة القاهرة حزمة مشروعات ضخمة في مجال الطرق والكباري على مدار 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي.

هذه الشبكة الجديدة للطرق تسهم فى تخفيف الكثافات المرورية وتختصر زمن الرحلات بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتوفير الوقت.

ومن أبرز هذه المشروعات محور التجنيد – شبرا/ بنها الحر والذي يختصر المسافة من قلب وأطراف محافظة القاهرة إلى محافظة القليوبية مرورا الى بنها في دقائق معدودة بعد أن كانت تستغرق حوالي ساعتين للوصول.

وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن محور التجنيد – شبرا/ بنها الحر في النقاط التالية :

محور مروري بطول ١١كم تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير منطقة شرق القاهر

يعد شريانًا حيويًا يربط منطقة مسطرد بالطرق الرئيسية شرق وغرب الجمهورية

تم ربطه بكلٍ من طريق (القاهرة – السويس) وطريق (القاهرة – الإسماعيلية) وطريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي والزراعي.

يبدأ المحور من ميدان ابن الحكم بجسر السويس ويمر على كوبري ميدان المطرية ثم طريق شبرا بنها الحر

يخدم منطقة المطرية ومسطرد وبهتيم ويساهم في تقليل الكثافة المرورية بهذه المناطق

تم إنشاء ٣ كباري لربط ميدان التجنيد بمحور شبرا / بنها الحر بإجمالي أطوال ١١ كم على النحو التالي:

- كوبري شارع عمر المختار ويمتد بطول ٥٠٠م وعرض ٢٠ م بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.

- كوبري تقاطع شارع بهتيم ويمتد بطول ٥٠٠م وعرض ٢٠ م بواقع ٣ حارات مرورية.

- كوبري تقاطع بنها الحر ويمتد بطول ٦٥٠م وعرض ١٦م.