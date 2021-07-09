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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخضراوات والفاكهة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 9-7- 2021

صدى البلد

أسعار الخضراوات والفاكهة .. استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 9-7- 2021.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 2.5  جنيهات للكيلو

البصل بـ 3 جنيهات للكيلو

البطاطس 5.5 جنيهات للكيلو

الكوسة5.5  جنيهات

فاصوليا تسجل 5 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ  3.5 جنيها للكيلو

فلفل رومي بـ 4 جنيهات للكيلو

الملوخية بـ 5.5  جنيهات للكيلو

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

التفاح بـ 15  جنيها

الخوخ 11 جنيه
العنب 9جنيهات
البرتقال 3.5   جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

 

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روسيا أكبر مستوردي الحاصلات الزراعية المصرية بـ 598 ألف طن خلال 9 أشهر

 

استحوذت 15 دولة على 75% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بنحو 2.704 مليون طن خلال الـ 9 أشهر الموسم التصديري 2021/2020، وكذلك على 71% من قيمة تلك الصادرات بنحو 1.387 مليار دولار.

وأوضح تقرير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الذي حصل” صدى البلد” على نسخة منه، أن روسيا تعد أكبر مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى مايو 2021 بنحو 598 ألف طن بقيمة 269 مليون دولار.

وتستحوذ السوق الروسية على 17% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة وكذلك على 14% من القيمة.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية للسعودية نحو 514 ألف طن بقيمة 229 مليون دولار  خلال الـ 9 أشهر الأولى الموسم التصديري 2021/2020، لتستحوذ على 14% من إجمالي الكميات المصدرة خلال تلك الفترة وكذلك على 12% من القيمة.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث بقائمة أكبر مستوردي الحاصلات الزراعية من مصر بنحو 314 ألف طن بقيمة 106 ملايين دولار، تليها هولندا بنحو 232 ألف طن بقيمة 146 مليون دولار.

واحتلت المملكة المتحدة المركز الخامس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 151 ألف طن بقيمة 125 مليون دولار ، تليها بنجلاديش بنحو 140 ألف طن بقيمة 125 مليون دولار.

واحتلت الهند المركز السابع بنحو 137 ألف طن بقيمة 69 مليون دولار، تليها الصين الشعبية بنحو  137 ألف طن بقيمة 69 مليون دولار، ثم سوريا بنحو 83 ألف طن بقيمة 42 مليون دولار، وفى المركز العاشر سلطنة عمان بنحو 83 ألف طن بقيمة 36 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى إيطاليا خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى مايو 2021  نحو 75 مليون دولار من خلال تصدير 82 ألف طن لها، وللأردن نحو 38 مليون دولار من خلال تصدير 75 ألف طن لها، وللكويت نحو 29 مليون دولار لتصدير 71 ألف طن.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لليبيا نحو 17 مليون دولار لتصدير 70 ألف طن، وللعراق نحو 33 مليون دولار لتصدير 68 ألف طن، ولباقي الدول نحو 904 ألف طن بقيمة 617 مليون دولار.

 

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