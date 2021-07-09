باستخدام زجاجات المياه.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الذراع

قدّمت الكابتن سارة، خبيرة اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة لتقوية عضلات الذراع، وذلك باستخدام أوزان خفيفة أو زجاجات المياة، كبديل للتدريب بأوزان ضخمة للفتيات والشباب، خاصة تمارين تقوية عضلات الكتف، الجزء العلوي من الجسم بشكل كامل.

وقالت «سارة»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الجمعة، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها، مضيفة: "تمارين الكارديو مهمة لتقوية عضلات القلب بجانب رفع الأثقال وهي كمان ممكن تتعمل في البيت".

وأشارت إلى أن هذه التمارين تقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقدم برنامج “صباح البلد” تمارين الاسترتشات، حيث أنها تمارين بسيطة تعمل على حرق الدهون وتجهيز العضلات الجسم والقلب أيضا، وذلك من خلال 4 تمارين رياضية، باستخدام طرق ووضعيات جديدة أثناء الوقوف، وهي مفيدة لتقوية عضلات الجسم .



أوضحت الكوتش سارة، أنه يوجد العديد من التمارين البسيطة التى يمكن ممارستها بالمنزل، حيث أننا يمكن أن نستبدل الكرة المطاط بأى كرة أطفال أخري، مؤكدة أننا يمكن أن نمارس هذه التمارين فى المنزل ولا يشترط ممارستها فى الجيم .

وأشارت إلى أن تمارين " الدمبلز " ، تحرق الدهون وتقوية عضلات الجسم ، وتحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة .



وتابعت كوتش سارة أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

تعاني العديد من السيدات والرجال من مشكلة ضعف عضلات الصدر، ولتقويتها يمكن الإستعانة ببعض التمارين الخفيفة والتي لاتستغرق وقتاً طويلاً .



وقدمت كوتش سارة من خلال برنامج صباح البلد بعض التمارين الرياضية المهمة لتقوية عضلات الصدر ، والتي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل بالاستعانة ببعض الأوزان الخفيفة والثقيلة بالتبادل .



تمارين كمال الاجسام بالدمبل

و يختار العديد من الأشخاص تمارين كمال الاجسام بالدمبل. نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة يمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك.



