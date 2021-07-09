بدء اختبارات المدربين للتدريب المجاني على 5 برامج متخصصة

وزير القوي العاملة :

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء اختبارات المدربين من غد السبت، وحتي استيفاء العدد المطلوب، للتدريب المجاني علي 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات ، وحاسبات ) ، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات ، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018،و2019، و 2020)، وذلك تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في للتدريب المجاني أونلاين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم فتح باب التقدم اونلاين لمن يرغب في الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي:

http://trmom.manpower.gov.eg

وقال أنه في إطار في خطة الوزارة لتطوير برامج التدريب المهني والعمل على ابتكار برامج جديدة تتواكب مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية ، ومن خلال التعاون بين الوزارة وشركة " هواوي للكتنولوجيا مصر" ، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعه بين الوزارة والشركة بشأن تدعيم رؤية مصر للتحول الرقمي ، يتم البدء في اختبارات المدربين وتمنح تلك الدورات شهاده دوليه معتمدة، وذلك على خمس برامج متخصصة وهي :

Artificial Intelligence

BIG Data

Cloud computing

Routing And Switching

Security Training

وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكتولوجيا المعلومات لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج ،مشيراً إلى أن شركة " هواوي مصر " من خلال برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "بنك المواهب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ITB "ICT Talent Bank، تسعى لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي .

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