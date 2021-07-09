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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة|تخوفات مصر والسودان مشروعة والإجراءات الأحادية تهدد المنطقة

أرشيفية - سد النهضة
أرشيفية - سد النهضة

دعا مجلس الأمن بعد جلسته أمس بشأن قضية سد النهضة، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا لحل الأزمة العالقة بين البلدان الثلاثة من خلال العودة للمسار التفاوضي برعاية الاتحاد الإفريقي، وهو ما أكده غالبية الدول الأعضاء، مؤكدين على رفض الخطوات الأحادية بشأن أزمة سد النهضة محذرين من نشوب نزاع بين الأطراف الثلاثة.

وتعليقا على دعوة مجلس الأمن بالعودة للمسار التفاوضي قال قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه حتى تكون القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن إلزامية النفاذ، يجب أن تكون صياغتها حاسمة وقاطعة بأن مجلس الأمن قرر ويأمر، ولكن الصياغات التي تبني على أن المجلس يحث ويدعو فإن تلك الصياغات تؤسس على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتعد توصية غير إلزامية.

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد" أبرز التصريحات التى أدلى بها المندوبون أمس في جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة.

الكونغو الديمقراطية

من جانبه قال ممثل دولة الكونغو الديمقراطية إن مشروع سد النهضة الضخم يمثل مشكلة كبيرة لدولتي المصب مصر والسودان، لأن اقتصادهما يعتمد على نهر النيل، مؤكدا على ضرورة الوصول لحل لهذه الأزمة والاتفاق على تسوية الاختلافات التقنية والقانونية المتبقية، وتوقيع تسوية المنازعات وإدارة السد خلال سنوات الجفاف.

تونس

وأعرب السفير التونسي لدى مجلس الأمن عن أمله في أن تسهم الجلسة في الدفع بشكل حاسم في المفاوضات برعاية الإتحاد الأفريقي، في ظل الأوضاع الراهنة والحاجة الملحة لآلية التنسيق والتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا لاستغلال الموارد المائية وفض الخلافات بما يضمن حقوق الجميع.

وأضاف أن الوصول للتسوية ليس أمرا مستحيلا في حال توفرت الإرادة السياسية لحل الخلافات القانونية والفنية والامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد الأزمة.

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المملكة المتحدة

من جانبها أشارت ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن إلى الشراكات القوية للندن مع كلا من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، مؤكدة على أن المملكة المتحدة تعترف بالمصالح الأساسية لكل من الدول الثلاثة في مياه النيل.

وشدد على أن التوافق بين مصر والسودان وأثيوبيا، يتطلب تسوية النزاعات وتقديم التنازلات من كل الأطراف، بجانب الامتناع عن اتخاذ اي اجراءات احادية فيما يخص أزمة سد النهضة.

روسيا الإتحادية 

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن إن موسكو تعترف بالأهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذا المشروع، ولكن لا يجب أن نغفل التخوفات المشروعة التي عبرت عنها السودان ومصر بشأن التبعات السلبية لتشغيل السد في ظل غياب اتفاق حول تقاسم الموارد المشتركة.

وشدد على ضرورة التوصل لتسوية من خلال السبل السياسية بمشاركة الدول الثلاث

الولايات المتحدة

فيما أوضحت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن أن القرن الإفريقي يعيش مرحلة صعبة، مؤكدة ان واشنطن ملتزمة بمعالجة الأزمات الاقليمية المتشابكة وعلى استعداد لدعم الجهود لتسوية الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتابعت: "لابد بد أن تبدأ المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقى بشكل عاجل، اعتماد على إعلان المبادئ عام 2015 وبيان 2020 كمرجعية للمفاوضات، داعية كل الأطراف بعد اتخاذ اي اجراءات احادية تهدد المفاوضات.

الصين

من جانبه  أكد ممثل جمهورية الصين الشعبية لدى مجلس الأمن على أهمية أزمة سد النهضة، والتخوفات المشروعة لدى مصر والسودان، موضحا أن موقف الصين الثابت يفيد بأن حل الخلافات لابد أن يكون من خلال الحوار والتفاوض.

 

مجلس الأمن سد النهضة مصر السودان اثيوبيا

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اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة|تخوفات مصر والسودان مشروعة والإجراءات الأحادية تهدد المنطقة

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