بمصاحبة 4 قاطرات.. ننشر خطة قناة السويس لتأمين «أيفر جيفين»

كشف الربان هشام الإمام كبير مرشدي هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عن الخطة التأمينية التي نفذتها إدارة التحركات بهيئة قناة السويس برئاسة المهندس عصام مصطفي الطبش.

قال مرشد "أيفر جيفين"، أن الخطة تضمنت تأمين السفينة البنمية بمصاحبة 4 قاطرات، 2 عند مقدم السفينه وهما القاطرة مساعد 1 و مساعد 5، ومن خلف السفينه القاطرة مصاحب 2 والقاطرة عبد الحميد يوسف.

أضاف القبضان هشام الإمام، أنه تلقي اتصالا هاتفيا من المهندس عصام مدير إدارة التحركات و طلب منه الصعود قبل البحار، بيوم لتسليم الكابتن درع الهيئة نيابة عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومعاينة الماكينات، والتأكد من سلامة المحركات والرفاصات، و اذا كان فى اعطال و لا شيء يعوق استئناف رحلتها البحرية.

أضاف كبير مرشدي قناة السويس، أنه في يوم الاحتفالية بتوقيع عقود التسوية النهائية، تم تجهيزها للإبحار في تمام الساعة 9 و 15 دقيقة، للمرور امام منصة الاحتفال في تمام الساعة واحدة.

اختتم الربان هشام الامام:" الحمد لله كانت بالنسبالى مركب عادية لكن كل تفكيرى كان فى المرور فى الوقت المحدد".

واتمت السفينة البنمية " أيفر جيفين"، رحلتها البحرية المجري الملاحي لقناة السويس، والتي بدأتها، صباح الأربعاء، بمنطقة البحيرات المرة إلي المدينة بورسعيد، لاستئناف رحلتها البحرية إلي ميناء روتردام بهولندا.

رافق السفينة البنمية خلال رحلتها البحرية بالمجري الملاحي لقناة السويس، الربان هشام إمام كبير مرشدين بالهيئة، إلي أن غادرت مدينة بووسعيد.

كشف الأمام عن تفاصيل الرحلة البحرية للايفر جيفين حتي مغادرة القناة، مؤكدا أنها استغرقت نحو 6 ساعات متواصلة، رافقه زميله القبطان مصطفى الميقاتي، كبير مرشدي قناة السويس.

كما أوضح كبير مرشدي قناة السويس أنه كان علي اتصال مباشر بداية من صباح اليوم الأربعاء، مع مخرج مراسم حفل توقيع اتفاقيات أيفر جيفين لوصول السفينة في التوقيت المناسب عقب توقيع عقد التسوية بالمنصة في القطاع الاوسط بقناة السويس.

أضاف:" استكلمنا رحلتنا البحرية بنجاح، بدون توقف، ضمن قافلة الجنوب".

كما كشف عن إن إدارة الشركة المالكة للسفينة انتدبت قبطان آخر، ليستكمل رحلة السفينة إلى ميناء روتردام والذي قام بتسليمه درع قناة السويس،مشيرًا إلى أنه تقابل مع قبطان السفينة الذي كان متواجد أثناء الحادث ودار بينهم حديث ودي لم يتطرق فيه للحديث عن ملابسات الحادث، ولكنه لاحظ الأثر الطيب الذي تركته إدارة القناة من خلال إدارة ازمة الجنوح وطوال فترة احتجاز السفينة البنمية، مضيفا اعتذرت له عن سوء الحظ الذي صادفه أثناء رحلته البحرية لقناة السويس".

واختتم: "فخور وسعيد بحل ازمة أيفر جيفين وديا حفاظا علي العلاقة الوطيدة التي تجمع بين قناة السويس والوكيل أيفر جرين باعتباره أحد أهم العملاء المميزين لنا".

وكان ربان السفينة البنمية "أيفر جيفين"، قد تسلم درع قناة السويس وباقة ورود، خلال لحظة مغادرة المجري الملاحي لقناة السويس.

ورصد الموقع لحظة تسليم الربان هشام إمام كبير مرشدين بالهيئة درع قناة السويس لربان السفينة البنمية نيابة عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

وغادرت السفينة البنمية المجري الملاحي لقناة السويس، لتستانف رحلتها البحرية التي قطعتها منذ 3 اشهر ماضية، شهدت خلالها حادث الجنوح والتعليم والتفاوض إلي أن تم توقيع عقود التسوية الودية، اليوم الاربعاء، ورفع الحجز التحفظي ومغادرتها.