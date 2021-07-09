لمحبي السفر فى الصيف.. 4 خطوات مهمة قبل تركيب صندوق السقف

مع بداية فصل الصيف تبدأ الخطط لقضاء الإجازة، ما بين الذهاب للمدن الساحلية المختلفة و التمتع بالأجواء الساحرة هناك، و من أبرز معالم أجازة الصيف هى رحلة الأسرة أو الأصدقاء إلى مقصدهم بالسيارة، وبالطبع تحميل أمتعتهم و ما يفضلون على سيارتهم، وهنا يبرز دور صندوق سقف السيارة.

الذى يوفر مساحة تخزين إضافية بالسيارة، تضمن تحميل معظم الأمتعة و الضروريات للسفر، وضمان قضاء عطلة صيف سعيدة و آمنة.

يقدم موقع “صدي البلد” الإخباري بعض الإرشادات والنصائح لضمان قيادة آمنة أثناء الرحلات الصيفية باستخدام صندوق السقف.



1- التحميل بشكل صحيح

يفضل مراعاة تحميل الأغراض الثقيلة أسفل الصندوق وتأمينها بالأمتعة بالأشرطة والأحزمة، ويجب تساوي الوزن في جميع أجزاء الصندوق.

2- التثبيت الجيد

في الغالب ما يتواجد بالسيارة تجهيزات متخصصة لتثبيت صندوق السقف، و سوا توافر أم لا، يجب أن يتناسب صندوق السقف و حامله مع موديل السيارة.



3- الوزن المسموح

من الضروري مراعاة الوزن المصرح به في الصندوق و عدم تجاوزه مطلقاً، و غالباً ما يكون من 50 إلى 75 كجم، أما الوزن الكلي على السيارة يكون من 75 إلى 100 كجم، مع مراعاة وزن الصندوق نفسه والحامل أيضاً.

4- سلوك القيادة

يؤثر بالتأكيد الوزن الإضافي على السيارة و بالتالى أسلوب القيادة بما في ذلك التسارع والفرملة، حيث يتغير مركز الثقل بالسيارة، لذلك يفضل القيادة بسرعات منخفضة ومراعاة التيارات الهوائية المتقاطعة مع السيارة، و تخطي المنعطفات ببطء.