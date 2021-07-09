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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بدور السيسي فى دعم المرأة

صدى البلد

قالت أمنية عبيد المدير العام للشئون الثقافية و الاجتماعية و الأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعطى اهتمام كبير للمرأة، موضحًا ليس للمرأة المصرية فقط بل للمرأة بشكل عام.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف و رحمة خالد و هبة ماهر، أنها تقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بـ قضايا المرأة، وكشفت أن حضور السيسي المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة إضافة كبيرة، ومشير لـ دور السيسي فى دعم وتشجيع المرأة.

كما قالت إيزيس محمود مدير التوعية و التدريب بالمجلس القومى للمرأة ، إن الهدف من المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، هو تبادل الخبرات وتكون هناك خطة عمر مشترك بين الدول.


ولفتت إلى أن مصر تتخذ قرارات همة بشأن المرأة المصرية، منها فى جائحة كورونا، تم وضع أشياء للمرأة حفاظًا على صحتها، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
 

 

14 قرارا من منظمة المرأة للتنمية في فعاليات ختام الدورة الثامنة

 

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة التى استضافتها ونظمتها جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول " المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى ظل جائحة كورونا وما بعدها"  بإصدار إعلان القاهرة .. واعتماد مجموعة من القرارات الهامة كما يلى:


القرار رقم 1/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن تنمية المرأة الفلسطينية (مقدم من دولة فلسطين)

القرار رقم 2/8-م

بشأن حماية وتمكين المرأة في الدول الأعضاء للتكيف والتعافي أثناء الأوبئة الطارئة والظروف الاستثنائية (مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) (مقدم من المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت).

القرار رقم 3/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن استدامة المكتسبات في مجال النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (مقدم من بوركينا فاسو).

القرار رقم 4/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن وضع السياسة الجنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي (مقدم من بوركينا فاسو)

القرار رقم 5/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن ادماج منظور المساواة بين الجنسين في استراتيجية وسياسات كوفيد-19 (مقدم من مصر، بنغلاديش، بوركينا فاسو)

القرار رقم 6/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن اللجنة الاستشارية للمرأة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (مقدم من بوركينا فاسو)

القرار رقم 7/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة (مصر، الغابون).

القرار رقم 8/8-م

بشأن استثمار الخطاب الديني والاعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة (مقدم من مصر)

القرار رقم 9/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن تنسيق تعميم منظور المساواة بين الجنسين داخل منظومة التعاون الإسلامي (مقدم مصر)

القرار رقم 10/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن العمل المشترك لدعم اللاجئات والنازحات (مقدم من تركيا)

القرار رقم 11/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشابات (مقدم من تركيا)

القرار رقم 12/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على النساء والفتيات (مقدم من المغرب)

القرار رقم 13/8 – م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) بشأن جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات النساء (مقدم من تركيا)

القرار رقم 14/8-م

(مؤتمر الوزاري الثامن للمرأة) حول مكان وتاريخ انعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري حول المرأة.

 

التعاون الاسلامي السيسي منظمة التعاون الاسلامي المراة قضايا المرأة

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