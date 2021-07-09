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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اقبال كبير في تاسع أيام معرض الكتاب.. تفاصيل

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 52 إقبالا كبيرا في تاسع أيامه بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر فعاليته حتى 15 يوليو الحالي.

 

وتوافد الزوار وأسرهم، على المعرض لقضاء اليوم وشراء الكتب، التي اتاحها المعرض لهم، مع توفير كل سبل الراحة الممكنة والخدمات التي يحتاجها الجمهور.

 

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إجراءات احترازية في معرض الكتاب

 

والتزم المتوافدون على المعرض بالاجراءات الاحترازية، للحماية من فيروس كورونا، بارتدائهم الكمامات.

ويحرص الجمهور على زيارة المعرض لاقتناء الكتب الجديدة للكتاب والمؤلفين المصريين والعرب.

وتقدم أجنحة وزارة الثقافة المشاركة في المعرض، خصومات وعروض مختلفة على إصداراتهم لتشجيع الزوار على إقتناء الكتب في ظلإيقافمعارض الكتب في العالم.

تفاصيل معرض الكتاب 

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليوالجاريبمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية .

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًابحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكرالدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشروالكتب ، التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا إضافة إلى بثالنشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبيةوفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.  

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