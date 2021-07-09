مصرع عامل جذبته ماكينة زراعية في منية النصر بالدقهلية

لقى عامل زراعي مصرعه جذبته ماكينة درس برسيم وجذبته أرضا اثناء العمل عليها بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.



ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره من مركز منية النصر تفيد بحضور صلاح سعد لطفى الحبشى٤٥ عاما مدرس ومقيم بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية يبلغ بانه اثناء قيام شقيقه محمود ٤٠ عاما عامل زراعي بالعمل على ماكينة درس محصول البرسيم بأرضه الزراعية جذبته الماكينة ودفعته ارضا مما أدى الى وفاته وتم نقل الجثمان الى مستشفى المنزلة .



وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وبسؤال شقيقه الأول شفيق لطفى سعد ٤٣ عاما عامل زراعي وعطيات الشربينى ذكى ٢٦ عاما ربة منزل " زوجته" ايدت مضمون ما جاء فى البلاغ ولم يتهما احد .



وورد تقرير مفتش الصحة ان سبب الوفاه هو هبوط حاد بالدورة الدموية بسبب نزيف حاد وجرح قطعي بالرأس والوجه ادعاء حادث آلة زراعية ولا يوجد شبهه جنائية .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٨٧ ادارى مركز شرطة منية النصر لسنة ٢٠٢١ واخطرت النيابة العامة للتحقيق.