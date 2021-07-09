وفد من «الصحة» يزور الناصرية بالمنيا لأخذ عينات من أقارب المتوفين بقبرص

زار وفد من وزارة الصحة قرية الناصريه ببني مزار شمال المنيا مسقط رأس الشباب الاربعه الذين لقوا مصرعهم في حرائق قبرص لأخذ عينات من أسر وأقارب الضحايا استعدادا لعودة جثامين الشباب الاربعه إلى البلاد ودفنهم بمسقط رأسهم.

قال أشرف يوسف، ابن عم اثنين من ضحايا الحريق الذي إندلع في مزارع قبرص السبت الماضي بسبب موجة الجفاف، وإرتفاع درجات الحرارة، السبت الماضي، إن وفد من وزارة الصحة حضر إلي قرية الناصرية لأخذ عينات من أقارب ضحايا حرائق قبرص، لتحليلها وإرسالها إلي السلطات القبرصية للتعرف علي 3 جثث من بين 4 لقوا مصرعهم في الحادث الأليم، موضحا أنه قبل أيام سافر بعض أقارب الضحايا من الدرجة الأولي إلي القاهرة لإجراء تحاليل DNA غير اثنين من الآباء لم يتمكنوا من السفر لذا حضر وفد الصحة برفقة قيادة أمنية لأخذ عينات منهم داخل منازلهم.

وأضاف "يوسف" أنه بالتواصل مع المسؤولين أكدوا أنه سيتم إرسال تلك العينات إلي قبرص خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدا لإعادة الجثامين، ولم يتحدد موعد بعد لإعادتها إلي أرض الوطن لدفنها بمسقط رأس الضحايا بقرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار، مرجحا وصولها في غضون أيام.

وقال جميل ملاك ثابت ان من بين الضحايا عزت سلامه ابن عمى و زوج شقيقتى و الذى توفى ترك ولدين هما كيرولس و مينا 13 سنه و 8 سنوات وأكد ان جميع المتوفين من عائله واحدة و حالتهم الاقتصاديه ضعيفه مطالبا بسرعه عودة الجثامين وحقوق الضحايا

مشيرا الى ان الكفيل الذى يعملون لديه بقبرص يحاول السطو على حقوقهم و عدم صرف مستحقات الضحايا.



وأشار أنه يجرى الآن أخذ عينات من أسرته حتى يتم إنهاء إجراءات عودتهم إلى القرية لدفنهم فى مقابر العائلة بالقرية ببنى مزار

وأشار إلى أن عزت هو أكبر اشقاءه وتوفى والده منذ ما يقرب من 20 عاما ، وهو من تولى رعاية الأسرة ، وقال أن عزت تعود على السفر وهذه هى المرة الثالثة له للذهاب إلى قبرص ، واضاف أن الشباب هنا .



اما بيباوى فهيم ميخائيل أحد أقارب الضحايا ، أن القرية بها ما يقرب من 50 الي 100 شاب بقبرص ، ذهبوا سعيا خلف لقمة العيش ، وجميعهم أسر فقيرة ولا تملك شيئ ،وقال نطالب بسرعة عودة جثامينهم إلى القرية حتى ترتاح صدور اهليتهم ويودعونهم الوداع الاخير .



وأوضح أن مازال هناك شباب من القرية مازالوا موجودين بقبرص يعملون هناك ، وقال نتابع معهم لمعرفة الحالة اولا بأول

و قال عماد يونان 50 سنه عم احد الضحايا ويدعى ماجد نبيل يونان 24 سنه ان المتوفى سافر منذ شهرين مع خاله للعمل فى مزارع الطماطم بدوله قبرص مضيفا ان اخر اتصال لابن شقيقه المتوفى كان قبل الحادث بيومين وطالب عم المتوفى بسرعه عودة الجثامين لاسرهم و تعويضهم عما لحق بهم حيث انهم ماتوا فى سبيل لقمه العيش.



يذكر أن حرائق هائلة نشبت فى مزارع الطماطم بقبرص ،وراح ضحيتها 4 شباب من أهالى قرية الناصرية بمركز بنى مزار ، وهناك مساعدة كبيرة للسفير المصرى لإعادة جثامين الضحايا إلى مسقط رأسهم.

