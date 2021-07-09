بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تشيز كيك البندق والشوكولاتة

تشيز كيك البندق والشوكولاتة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن غيرها من الحلويات.

قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل تشيز كيك البندق والشوكولاتة في المنزل بأسهل الخطوات .



مقادير تشيز كيك البندق والشوكولاتة



قاعدة التشيز كيك

250 جرام بسكوت

75 جرام زبدة مذابة

فيلينج

300 جرام جبنة كريمي

1 ملعقة صغيرة فانيليا

125 جرام شوكولاتة قابلة للدهن

100 جرام سكر بودرة

300 مل كريمة مخفوقة

20 جرام جيلاتين مذوب فى ماء

75 جرام بندق محمص مفروم خشن



طريقة تحضير تشيز كيك البندق والشوكولاتة



القاعدة

- يخلط بسكويت وزبدة ثم يفرد الخليط في قاع البيركس وتدخل الفرن لمدة 5 دقائق حتى تتماسك

للفيلينج

- تخلط جبنة كريمي وشوكولاته قابلة للدهن وسكر بودرة وفانيليا ثم يضاف الجيلاتين

- والبندق والكريمة المخفوقة وتقلب باليد

- يوضع الفيلينج على القاعدة ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك

-تقدم بالهنا