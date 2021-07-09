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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تشيز كيك البندق والشوكولاتة

طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك البندق والشوكولاتة

 تشيز كيك البندق والشوكولاتة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن غيرها من الحلويات.

 

قدمت الشيف  نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة  طريقة عمل تشيز كيك البندق والشوكولاتة في المنزل بأسهل الخطوات .

 


مقادير تشيز كيك البندق والشوكولاتة


قاعدة التشيز كيك

250 جرام بسكوت

 75 جرام زبدة مذابة

 

 فيلينج

300 جرام جبنة كريمي 

1 ملعقة صغيرة فانيليا 

125 جرام شوكولاتة قابلة للدهن

 100 جرام سكر بودرة 

300 مل كريمة مخفوقة 

20 جرام جيلاتين  مذوب فى ماء

75 جرام بندق محمص  مفروم خشن


طريقة تحضير تشيز كيك البندق والشوكولاتة


القاعدة

- يخلط بسكويت وزبدة ثم يفرد الخليط في قاع البيركس وتدخل الفرن لمدة 5 دقائق حتى تتماسك

 

للفيلينج

- تخلط جبنة كريمي وشوكولاته قابلة للدهن وسكر بودرة وفانيليا ثم يضاف الجيلاتين

- والبندق والكريمة المخفوقة وتقلب باليد

- يوضع الفيلينج على القاعدة ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك

-تقدم بالهنا

 

تشيز كيك البندق والشوكولاتة الشيف نرمين هنو برنامج زي السكر التشيز كيك سي بي سي سفرة

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