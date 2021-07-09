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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات وأعراض تنذر بإصابتك بمتلازمة "كوفيد" طويلة الأمد

أعراض كوفيد طويلة
أعراض كوفيد طويلة الأمد

يستمر الإصابة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد 19” الخفيف أو المعتدل لمدة أسبوعين تقريبًا لمعظم الأشخاص، لكن آخرين يعانون من مشاكل صحية مزمنة حتى بعد تعافيهم من المرحلة الحادة من المرض أو كما يدعى  بـ كوفيد طويلة الأمد.

 

أعراض كوفيد طويلة الأمد 



وفي مثل هؤلاء المرضى، لم يعد هناك فيروس كورونا كوفيد 19 يعيش في الجسم، إذا تم اختباره، سيختبر الشخص سلبيًا لفيروس كورونا، لكنه قد يكون ضعيفًا بشدة مع ذلك، وفقا لما نشر في hopkinsmedicine .

وتشير المعاهد الوطنية للصحة إلى أعراض فيروس كورونا كوفيد طويلة الأمد طويلة المدى باسم PASC ، في حين أنه من الواضح أن الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر معينة، بما في ذلك : ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسكري والسمنة وغيرها من الحالات) هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة خطيرة من COVID-19، إلا أنه لا يوجد ارتباط واضح بين عوامل الخطر هذه والمدة الطويلة. 

 

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وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن أعراض فيروس كورونا كوفيد طويلة الأمد، والأكثر شيوعًا هي:
التعب
ضيق التنفس
السعال 
آلام المفاصل
آلام الصدر
المشكلات المعرفية 
صعوبة التركيز
الاكتئاب 
آلام العضلات 
الصداع 
سرعة ضربات القلب 
الحمى المتقطعة

ويمكن أن تتسبب الحالة السيئة لـ أعراض فيروس كورونا كوفيد طويلة الأمد في حدوث ندبات ومشاكل دائمة أخرى في الرئتين، ولكن حتى الالتهابات الخفيفة يمكن أن تسبب ضيقًا مستمرًا في التنفس.
 

أعراض كوفيد طويلة الأمد 


ويمكن لعدوى SARS-CoV-2 أن تترك بعض الأشخاص يعانون من مشاكل في القلب، بما في ذلك التهاب عضلة القلب، أظهرت إحدى الدراسات أن 60٪ من الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 ظهرت عليهم علامات التهاب القلب المستمر، مما قد يؤدي إلى الأعراض الشائعة لضيق التنفس والخفقان وسرعة ضربات القلب، ظهر هذا الالتهاب حتى في أولئك الذين لديهم حالة خفيفة من COVID-19 والذين لم تكن لديهم مشاكل طبية قبل أن يمرضوا.

إذا تسببت عدوى فيروس كورونا في تلف الكلى، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى على المدى الطويل والحاجة إلى غسيل الكلى.

بالإضافة إلى أن متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي، هي حالة تؤثر على الدورة الدموية، وقد يكون الأشخاص الذين نجوا من فيروس كورونا COVID-19 أكثر عرضة للإصابة بها، بما في ذلك الصداع المستمر، والتعب، وضباب الدماغ، وصعوبات في التفكير أو التركيز، والأرق.

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