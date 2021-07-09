لبنان .. حسان دياب يوجه طلبا عاجلا للأمم المتحدة

أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب اليوم الجمعة رغبة حكومته بتجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان( يونيفيل) لمدة سنة اعتباراً من أول سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال لقاء حسان دياب وكيلة الأمين العام والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان بها اليوم على موقعها على تويتر، إن الرئيس حسان دياب التقى فرونتسكا يرافقها رئيسة القسم السياسي في المكتب ساسكيا رامينغ.

وشدد الرئيس دياب على طلب الحكومة تجديد مهمة يونيفيل لمدة سنة اعتبارًا من أول سبتمبر القادم.

وجرى البحث، بحسب البيان "في التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1707 عن الفترة الممتدة من 20 فبراير إلى 19 يونيو2021، والمتوقع صدوره في 12 يوليو2021".

يذكر أن يونيفيل كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.