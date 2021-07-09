حبيبي بحبك.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ17

احتفلت الفنانة لقاء الخميسى، بعيد زواجها الـ 17 من محمد عبد المنصف حارس مرمي الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك".



وظهرت لقاء الخميسي، فى الصورة بإطلالة مميزة مع زوجها القائم بأعمال مدير الكرة بنادي دجلة، وظهرت بفستان مميز مكشوف الأكتاف، بينما ظهر زوجها ببدلة زفاف، وهما يحتفلان بتقطيع تورتة عيد الزواج.



وعلقت لقاء الخميسي علي الصورة بكلمات رومانسية قائلة : "عيد جوازنا الـ17، كل سنة وإحنا مع بعض حبيبى بحبك".



جدير بالذكر أنه شاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتستعد لقاء الخميسي لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.