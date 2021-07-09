نموذج مميز للمرأة المصرية.. محافظ كفر الشيخ ينعى جيهان السادات

نعى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن السيدة جيهان جسدت نموذجاً مميزاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في أصعب الظروف وأدقها من منطلق إيمانها بوطنها وحبها له حتى تحقق النصر التاريخي واستعادة كرامة الأمة المصرية في السادس من أكتوبر عام 1973.

وأشاد المحافظ باللفتة الرائعة والنموذج الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كمثال يحتذى به ونتعلم منه الوفاء والعرفان لكل جميل حيث منح الرئيس بقرار جمهوري السيدة جيهان السادات وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

يذكر أن السيدة الراحلة جيهان السادات قرينة الراحل أنور السادات، ولدت في 29 أغسطس عام 1933، وتنتمى أسرتها لإحدى العائلات الكبيرة بقرية تزمنت الشرقية مركز بني سويف.