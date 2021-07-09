ندى بسيوني تنعى السيدة جيهان السادات

نعت الفنانة ندى بسيوني السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما.



وقالت ندي بسيوني عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": "ألف رحمة علي السيدة جيهان السادات ..زوجه الزعيم الراحل زعيم الحرب والسلام أنور السادات اللهم اسكنها فسيح جناتك 🙏🙏".



وتوفيت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.



وتم تشييع جثمان السيدة جيهان السادات، مساء اليوم الجمعة، ودفنها بالنصب التذكارية للجندي المجهول إلى جانب زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد مراسم الجنازة العسكرية التي أقيمت لها.



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع وعدد من رجال الدولة، في مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات ودفنها بالنصب التذكارية للجندي المجهول.



وجرى دفن جثمان جيهان السادات إلى جانب زوجها الرئيس الراحل في قبره الموجود بجوار قبر الجندي المجهول في نفس المنطقة، تنفيذًا لوصيتها.



ووقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام قبر الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته، وقرأ الفاتحة، وذلك عقب مشاركته في الجنازة العسكرية للراحلة جيهان السادات، وتقديم واجب العزاء لأهل الراحلة.



وتم دفن الرئيس الراحل في هذا المكان الذي تم اغتياله فيه يوم السادس من أكتوبر عام 1981، خلال العرض العسكري للاحتفال بنصر حرب أكتوبر.



الرئاسة تنعى جيهان السادات



ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

الجدير بالذكر أن محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، كان قد كشف في وقت سابق عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل، قائلاً إنها أُصيبت بفيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف.

وأضاف محمد أنور السادات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن جيهان السادات قد أُصيبت بمرض وكانت تتعالج منه خارج مصر لمدة عام ونصف، حتى أصبحت حالتها ووضعها الصحي مستقر.



وتابع ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن بعدها جاءت إلى مصر وأكملت العلاج في أحد المراكز الطبية المتخصصة على مدار عام ونصف، ولكن في خلال الإسبوعين الماضيين تدهورت حالتها الصحية.

وأكمل محمد أنور السادات أن لذلك تم نقلها للرعاية الصحية في مركز طبي، مشيراً إلى أن حالتها حرجة وغير مستقرة الآن، والزيارات قد تكاد ممنوعة.



كورونا بريئة من وفاتها



وأكد ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات أن ما تعالج منه جيهان السادات هو مرض ما صعب وليس فيروس كورونا، معقباً: "هذا المرض صعب إذا أُصيب إنسان في مرحلة متقدمة من العُمر".

وأردف محمد أنو السادات: "إن شاء الله مع الرعاية والاهتمام من الرئيس السيسي والأطباء، والتواصل الدائم، ونتمني أن تمر هذه الأزمة بكل سلام وخير".

وظلت جيهان السادات طريحة فراش المرض في الفترة الماضية، حتى وفاتها المنية صباح اليوم.