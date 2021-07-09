السعودية : زيارة سلطان عمان للمملكة محطة تاريخية

قال السفير عبدالله بن سعود العنزي سفير السعودية لدي سلطنة عمان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن زيارة السلطان طارق بن هيثم للمملكة تعّد محطة تاريخية بين البلدين؛ لصياغة رؤية مشتركة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وكان فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة قد أكد في تصريحات أخرى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية في أولى محطاته الخارجية، ولقاءه أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دليل على ما يتمتع به قادة البلدين من حكمة وبعد نظر في التعامل مع الأحداث إقليميًا ودوليا.

وأضاف سفير سلطنة عمان بالسعودية في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية" واس " أن الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة لرفع مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية.

وأشاد سفير سلطنة عمان بالسعودية بعمق العلاقات الثنائية والتوافق بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040 في كثير من القواسم التي تسهم في تعزيز التطلعات والتعاون في العديد من المجالات والبرامج .

وأشار إلى أن علاقة الشعبين العُماني والسعودي تتميز بمتانتها وأصالتها التاريخية التي قامت على وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار , مبينًا أهمية تعزيز التعاون على المستويات الثقافية والسياحية والرياضية لا سيما مع تطلع الشعبين للرقي والتقدم في تلك المجالات.