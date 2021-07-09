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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يستعين بالجيش لمحاصرة كورونا والقضاء عليه

قيس سعيد
قيس سعيد

كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، الجيش التونسي بالتنسيق مع القطاع الطبي بالمشاركة في عملية تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن الرئيس قيس سعيد، يواصل بذل جهود مكثفة من أجل توفير كل المتطلبات الضرورية للسيطرة على الوضع الوبائي الصعب في تونس، وذلك شعورا منه بالمسؤولية التاريخية التي يتحمّلها لا سيّما في هذا الظرف الوبائي الدقيق الذي تمرّ به البلاد.

وأضاف البيان أنه تجسيدًا للتحركات العديدة التي يبذلها الرئيس في هذا الشأن، ستصل إلى البلاد، في أسرع الآجال، دفعة جديدة من اللقاحات واللوازم والتجهيزات الطبية، علاوة على مبادرة عدّة دول شقيقة وصديقة، بصفة تلقائية، بتوفير أشكال مختلفة من الدعم لدعم الشعب التونسي.

وتابع البيان: “بتعليمات من رئيس الجمهورية، ستتولّى القوات المسلّحة، بالتنسيق مع الإطار الطبي وشبه الطبي المدني، مسح كامل تراب الجمهورية لتلقيح المواطنين، فضلا عن تركيز مستشفيات ميدانية متنقلة في الجهات بحسب تطوّر مؤشرات الحالة الوبائية”.

وأعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لمواقف أشقاء وأصدقاء تونس في العالم، مثنيًا على الجهود المقدّرة للتونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج لمساهمتهم التاريخية في مواجهة الجائحة.

وأكد قيس سعيد على أنه سيواصل متابعته المستمرة والدقيقة لملف جائحة كورونا، داعيًا في الوقت ذاته الشعب التونسي إلى الالتزام التام بالإجراءات التي أعلنتها اللجان العلمية المختصّة لمحاصرة الجائحة والقضاء عليها.

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