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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة

طريقة عمل كعك موس
طريقة عمل كعك موس الشيكولاتة

تقدم الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات الصحيحة والسهلة. 
 

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مقادير كيك موس الشوكولاتة


كيك الشوكولاتة الإسفنجية:

50 جرام دقيق 2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة ¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر ¼ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 55 جرام سكر بني 50 جرام بسكوت قابل للدهن 1 بيض 80 ملي لبن رايب ½ ملعقة صغيرة فانيليا

 موس الشوكولاتة: 300 جرام شوكولاتة بالحليب مذابة 450 جرام كريمة مخفوقة

جناش:100 ملي كريمة 100 جرام شوكولاتة بالحليب مذابة 2 ملعقة كبيرة زبدة 


طريقة تحضير كيك موس الشوكولاتة:

 

* في العجان يخفق السكر والبيض وفانيليا ثم تضاف المقادير الجافة واللبن الرايب والبسكوت القابل للدهن

* ثم يوضع خليط كيك في قاع قالب كيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 10 درجة لمدة 20 دقيقة

للجناش:

* ترفع الكريمة على النار حتى الغليان ثم ترفع ثم تضاف الشوكولاتة وتقلب جيدا، وتترك لتهدأ

لموس الشوكولاتة:

* تخلط الشوكولاتة والكريمة جيدا

* ثم توضع طبقة الموس على الكيك ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك ثم يفرد الجناش على الكيك

* ويقدم بالهنا

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