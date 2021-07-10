تقدم الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات الصحيحة والسهلة.





مقادير كيك موس الشوكولاتة



كيك الشوكولاتة الإسفنجية:

50 جرام دقيق 2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة ¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر ¼ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 55 جرام سكر بني 50 جرام بسكوت قابل للدهن 1 بيض 80 ملي لبن رايب ½ ملعقة صغيرة فانيليا

موس الشوكولاتة: 300 جرام شوكولاتة بالحليب مذابة 450 جرام كريمة مخفوقة

جناش:100 ملي كريمة 100 جرام شوكولاتة بالحليب مذابة 2 ملعقة كبيرة زبدة



طريقة تحضير كيك موس الشوكولاتة:

* في العجان يخفق السكر والبيض وفانيليا ثم تضاف المقادير الجافة واللبن الرايب والبسكوت القابل للدهن

* ثم يوضع خليط كيك في قاع قالب كيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 10 درجة لمدة 20 دقيقة

للجناش:

* ترفع الكريمة على النار حتى الغليان ثم ترفع ثم تضاف الشوكولاتة وتقلب جيدا، وتترك لتهدأ

لموس الشوكولاتة:

* تخلط الشوكولاتة والكريمة جيدا

* ثم توضع طبقة الموس على الكيك ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك ثم يفرد الجناش على الكيك

* ويقدم بالهنا