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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي القايات بالمنيا يشيعون جثمان طفل قتله تاجر بالبحيرة

تشييع جنازة طفل بالقايات
تشييع جنازة طفل بالقايات بالعدوة

شيع مئات من أهالي قرية القايات التابعة لمركز العدوة بشمال المنيا، جثمان طفل، من أبناء القرية، قتله مقاول في إحدي قري محافظة البحيرة مطلع الشهر الجاري بسبب خلافات بينهما، وسط تكبيرات مصحوبة بالتصفيق من المشاركين في تشييع الجثمان، والسبب أن شقيق الطفل ثأر لمقتله عقب وقوع الجريمة بأياموقد انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"

وقال حمادة أحمد، أحد أهالي قرية القايات، إن الجنازة لطفل في المرحلة الثانوية يدعي طارق ماهر حلمي، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة في جريمة قتل خلال عمله داخل إحدى المحافظات، موضحا أن الطفل كان طالبا في المرحلة الثانوية الأزهرية، من أسرة متوسطة الحال، وعقب عمله داخل أحد المزارع بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، اختلف مع مقاول الأنفار الذي يعمل معه، بسبب مطالبة الطفل حقوقه المالية، انتهت بمقتله على يد مقاول الأنفار.

وأضاف محمود علي، أحد أهالي القرية، أنه في اليوم الأول من شهر يوليو الجاري، وصل لأهل الطفل إتصال هاتفي مفاداه بأن نجلهم طارق في طريقة للعوده إلى المنيا وهو حالياً في نادي الرماية بالقاهرة، ساعه تلو الآخر ولم يصل الطفل إلى محل إقامته قرية القايات مركز العدوة، موضحا أنه وبسبب عدم وصول الطفل إلى قريته، بدأ الأهالي في نشر صوره على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مدون أسفلها بياناته للبحث عنه.

وأضاف عيد سلامة، أنه وبعد مرور أيام من البحث عن"طارق"، قرررت أسرته السفر إلى قرية اليشع الكائنة بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة محل عمل الطفل، حتى توصلوا إلى المقاول الشاب، وأرشدهم على جثة الطفل بعد الإعتراف بقتله، ما دفع شقيق الطفل إلى قتل المقاول وتسليم نفسه إلى أجهزة الأمن، ووصل جثمان الطفل إلى قريته، وتم تشييع جثمانه في جنازة شارك فيها المئات من الأهالي، وسط تصفيق وتكبيرات.

 

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