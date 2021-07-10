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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أفضل برنامج ترجمة للايفون عن طريق الكاميرا.. أبرزها Google Translate

أفضل برنامج ترجمة
أفضل برنامج ترجمة للايفون عن طريق الكاميرا

هل تبحث عن برنامج ترجمة للايفون عن طريق الكاميرا، توجد مجموعة كبيرة من تطبيقات آيفون على متجر آبل الشهير آب ستور، والتي توفر عدة مزايا للترجمة من بينها الترجمة الفورية عن طريق عدسة الكاميرا، وللحصول على أفضل برنامج ترجمة للايفون عن طريق الكاميرا، نستعرض لكم فيما يلي أبرز التطبيقات.


أفضل برنامج ترجمة للايفون عن طريق الكاميرا

توجد مجموعة مميزة من التطبيقات الخاصة بالترجمة والتي تعمل لكلا النظامين ios وأندرويد أيضا، وتحتوي على خاصية الترجمة باستخدام الكاميرا، ومن بينها:

 

 

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1. تطبيق ترجمة جوجل:

يأتي تطبيق Google Translate، كأفضل برنامج ترجمة باستخدام الكاميرا جوجل لهواتف آيفون، توفر الخدمة عدة مزايا إلى جانب الترجمة النصية، من بينها ترجمة جميع اللغات عبر عدسة الكاميرا بشكل فورى، بالإضافة إلى ميزة الترجمة عبر الصوت.

يتميز تطبيق ترجمة جوجل، بترجمة أكثر من 88 لغة عبر كامير هاتف آيفون، ولكن أبرز ما يميز التطبيق هو أن جميع المزايا تأتي بشكل مجاني، كما يوفر خدمة الترجمة بدون إنترنت لأكثر من 59 لغة، وكما يقدم التطبيق خاصية الترجمة الثنائية الفورية بلغتين مختلفتين.

2. تطبيق الترجمة من مايكروسوفت:

طورت شركة مايكروسوفت تطبيق الترجمة الخاص بها، يوفر خدمة ترجمة الكلمات عن طريق توجيه الكاميرا عليه فقط، ويمتاز التطبيق بأنه يدعم ترجمة أكثر من 60 لغة، ويوفر التطبيق خاصية الترجمة الثنائية الفورية بلغتين مختلفتين.

ويوفر تطبيق مايكروسوفت خاصية الترجمة بدون استخدام الانترنت كمنافس لجوجل، ويدعم التطبيق خاصية الترجمة عن طريق إلتقاط الصور للنص عبر هواتف آيفون، يعمل التطبيق بتقنية الذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمستخدم سماع صوت الكلمات لتعلم نطقها بشكل صحيح.

 

3. تطبيق iTranslate Translator:


يقدم تطبيق iTranslate Translator، ترجمة الكلمات عن طريق توجيه الكاميرا عليه فقط، عن طريق استخدام هذا التطبيق يمكن لمالكي هواتف آيفون ترجمة مختلف اللغات من بينهم اللغة العربية، إلى جانب خدمة الترجمة عن طريق الكاميرا.
 

4. تطبيق Scan & Translate:

يستخدم تطبيق Scan & Translate، لاستخراج النصوص من الصور وترجمتها بشكل فوري، كأفضل برنامج ترجمة للايفون عن طريق الكاميرا، يقدم التطبيق دعما لترجمة أكثر من 90 لغة من بينهم اللغة العربية.

ويتوفر تطبيق Scan & Translate، لهواتف آيفون يمكن تحميل برنامج ترجمة بالكاميرا عبر متجر آب ستور مجانا، مع واجهة التطبيق بسيطة وسهلة الإستخدام.

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