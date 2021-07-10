وزيرة الصحة: الرئيس السيسى كلف بتجهيز سيارتين لدعم القطاع الطبي في تونس

قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إن مصر تدعم القطاع الصحى فى تونس وكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ب تجهيز سيارتين ب إجمالى 31طن من المستلزمات الطبية والأكسجين .



وأوضحت "زايد" ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن القطاع الطبى فى تونس من القطاعات الطبية فى شمال افريقيا ، لافتة إلى أن زيارتها للسودان كانت مصاحب لها جسر جوى من أربع طائرات وجميعهم تجهيزات رعاية مركزة ، مستلزمات أكسجين وأدوية تخدير ، وكورسات علاج لعلاج فيروس سى وتم الاتفاق مع وزير الصحة السودانى لعمل برامج وقائية مشتركة وشلل الأطفال وتيسير قوافل طبية ، واطلاق منح دراسية .



يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد التقت اليوم الجمعة ب مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الفريق أول "توت جلواك"، وذلك في ختام زيارتها إلى دولة جنوب السودان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، بحضور سفير مصر لدى (چوبا)، السفير د. محمد قدح، والقنصل المصري السيد أحمد البكري، والدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وهنأت الدكتورة هالة زايد الفريق أول "توت جلواك" بمناسبة العيد الوطني لجمهورية جنوب السودان ومرور ١٠ سنوات على الاستقلال.

ومن جانبه وجه الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية لدعمها المستمر والاهتمام الخاص بدولة جنوب السودان، معربًا عن تقديره الكامل لذلك الدعم المستمر والدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم القطاع الصحي بدولة جنوب السودان من خلال إرسال الأدوية والمستلزمات والمساعدات الطبية فضلًا عن القوافل الطبية العلاجية بشكل مستمر.