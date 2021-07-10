منع دخول الموبايل وسماعات البلوتوث لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلن مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، أن هناك عدة تنبيهات يجب على طلاب الثانوية اتباعها اليوم مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021.

وتمثلت تلك التنبيهات فيما يلي :

على كل طالب وطالبة احضار ملصق صغير ( استيكر ) وكتابة اسمه على تليفونه المحمول حيث سيتم سحبة قبل الدخول الى اللجنة

يجب حضور الطالب بأدواته الشخصية القلم الازرق الجاف غير القابل للازالة والقلم الرصاص والاستيكة والمسطرة ....الخ

يمكن للطالب الحضور بالكتاب المدرسى فقط ولن يسمح بغيره

يجب على كل طالب لم تظهر له ايقونه تسجيل الحضور ...ان يسلم الجهاز من تلقاء نفسه الى المختصين حتى لا يعرض نفسه للمساءلة

لا ينبغى على الطالب القلق بخصوص التابلت وانما عليه التركيز فى ورقة البابل شيت وعدم العبث بها بأى شكل

يقوم الطالب بالاجابة بالقلم الرصاص ثم عندما يتأكد من اجابته يتم تظليلها بالقلم الجاف داخل الدائرة ولا يتعداها ابدا

يجب على الطالب اختيار اجابة واحده فقط

يتم كتابة بيانات الطالب على ورقة البابل شيت بدقة ووضوح بالقلم الازرق الجاف الاسم ورقم الجلوس ....الخ

على كل طالب ترك اى شئ يخص مادة الامتحان خارج اللجنة

على كل طالب ترك جهاز التابلت امامة مفتوح على الشاشة الرئيسية حتى يتمكن الملاحظ وعضو التطوير من متابعة الشاشة بسهولة وفى حالة تسجيل الطالب للحضور وعدم حاجته للجهاز يسمح له بإغلاق التابلت تماما بعد اخبار ملاحظ اللجنة

يمنع منعا باتا استخدام اى سماعات للاذن او اى شئ مفعل به خاصية البلوتوث

يمنع منعا باتا مشاركة الكتاب المدرسى بين الطلبة داخل اللجنة

يمنع منعا باتا خروج الطالب من اللجنة الا بعد انتهاء الوقت المخصص للامتحان

يمنع منعا باتا خروج الطالب بورقة الاسئلة او ورقة البابل شيت خارج اللجنة

وينطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، يبدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

احصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ، 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

2200 رئيس لجنة

2200 مراقب أول لجنة

12598 مراقبا

91318 ملاحظا

8373 معاونا

9511 عضو أمن

1190 عضو لجنة إدارة

1714 عضوا قانونيا

4746 عضو تطوير

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:

- 158 استراحة في قطاع القاهرة

- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية

- 213 استراحة في قطاع المنصورة

- 281 استراحة في قطاع أسيوط

وقد بدأت غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في المديريات والإدارات التعليمية عملها منذ الخميس الماضي ، وتتمثل مهام هذه الغرف في :

- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها